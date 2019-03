publié le 06/03/2019 à 10:25

Lily a des nénés de Geoff est un premier album. Lily c'est une jeune fille de 10 ans qui habite le village de Portsall dans le Finistère avec son frère jumeau Titouan. Dans ce village (réinventé) par Geoff (pour Geoffroy Barbet-Massin), Lily passe son temps à courir après l'inaccessible : Joshua, le meilleur ami de son frère, le copain populaire par excellence.



Le quotidien de Lily va être bousculé par quelque chose que tous les enfants connaissent : la puberté. Lily va alors faire preuve d'une rare combativité pour s'imposer dans ce monde de garçons, et pour gérer cette "crise" de la puberté qui provoque moultes transformations internes et physiques.

Geoff raconte : "Un jour, quand ma fille aînée était au CP, je lui ai demandé comment elle voulait s’habiller. Elle m’a répondu qu’elle ne voulait plus mettre de jupes ou de robes. J’ai été profondément choqué qu’une fille de 6 ans puisse déjà dire : 'Je ne veux pas montrer mon corps parce que je ne veux pas être embêtée'. Le personnage de Lily est né de cette colère, de ce besoin d’acceptation." Lily brise d'un regard les clichés féminin, Lily a des nénés, et elle s'assume ! Avec un coup de crayon vif et coloré Geoff offre là une vrai bouffé de modernité. Lily a des nénés est édité par Casterman. 14 euros.

La revanche des princesses Crédit : Poulpe Fictions

Pour en finir avec les histoires de princesses en détresse

Elles sont six. Six autrices qui n'ont jamais eu leur plume dans leur poche. Six autrices engagées et terriblement irrésistibles tant leurs histoires fleurent bon le féminisme intelligent.



Dans La revanche des princesses, Sandrine Beau, Alice Brière-haquet, Clémentine Beauvais, Anne-Fleur Multon, Charlotte Bousquet et Carole Trébor racontent des histoires de princesses pas vraiment à l'eau de rose... Il y a par exemple cette princesse actrice cantonnée aux rôles de princesses enfermée dans une tour par une méchante marâtre soit la princesse en détresse menacée par un dragon. Ce soir, l'histoire allait changer et la princesse envoyer tout bouler au point de chambouler l'ordre établi.



Dans ce recueil de nouvelles pour jeunes lectrices et lecteurs (8 ans), on tombera sous le charme (encore une fois) des mots de Clémentine Beauvais, autrice qui a ce talent rare de traiter des choses des plus sérieuses en usant d'une malice déconcertante qui, vous le verrez, se retrouve même dans la mise en forme du texte !



Avec Sandrine Beau, ex-clown, réalisatrice, miss météo et animatrice de radio, nous entrerons en révolution avec Celeste une princesse poilue rondouillette. "Vive les grosses, les maigres, les petites et les grandes !" s'exclame Celeste. Mais surtout Celeste c'est "l'anti-princesse" des contes de fées, celle que son père décide de marier à coup de concours de bataille de dragon. C'est vrai que quand on y pense ça fait un peu "gigot ou bourriche d'huître à gagner" ! seul point commun avec les contes d'autrefois, vous le verrez c'est que "tout est bien qui finit bien".



Ces contes d'autrefois justement, imaginez un monde où nous aurions remisé au musée toutes les princesses, celle au petit poids, celle a queue de sirène, celle blanche comme la neige, celle a tresse de 26 mètres... C'est le monde imaginé par Alice Brière-Haquet, auteure de "La princesse qui n'aimait pas les princes"



Elle a imaginé une courte histoire où une collégienne s’infiltrerait dans le CPP, le Centre de protection des princesses, un musée où croupissent dans des cages de verre ces princesses des contes d'autrefois. Objectif : les libérer... opération #charming à coup de réseau sociaux et bad buzz pour le CPP rebaptisé pour l'occasion Centre Pénitentiaire de Princesses.



Enfin les princesses prendront leur revanche sur scène dans "La princesse est en colère" d'Anne Fleur Multon, elles seront princesses déchues dans "La flamme de cristal" de Charlotte Bousquet ou enfin cette dernière leçon de tolérance, d'acceptation de l'autre avec "La princesse aux mille reflets" de Carole Trébor, histoire au cours de laquelle une jeune princesse multicolore va prouver que l'essentiel est vraiment invisible pour les yeux...



La revanche des princesses est édité chez Poulpe Fictions. 14 euros 95.

j'aimerais te parler d'elle Crédit : Albin Michel Jeunesse

Enfin, dans J'aimerais te parler d'elle, Sophie Carquain dresse le portrait de 50 femmes, 50 histoires de femmes qui un jour ont eu l'audace d'élever la voix et d'agir pour faire avancer les droits des femmes.



Aurore Dupin alias George Sand, Sarah Bernhardt, la légende du far-west Calamity Jane, Camille Claudel, Marie Curie mais aussi d'autres femmes moins connues peut-être du grand public : la poètesse Rupi Kaur, ou encore la militante journaliste et conférencière Yeonmi Park... autant de vies, de destins, qui emmènent l'auteure à cette réflexion, ce conseil à nous parents, à vous les filles : "que vos filles prennent la parole, qu'elles occupent l'espace et deviennent des 'filles d’extérieur'. Fières de leur intelligence et de leurs compétences, qu'elles luttent contre le complexe d'imposture et l'autocensure, qu'elles aillent de l'avant ! c'est de cette manière qu'elles sortiront de l'invisibilité et pourront choisir leur vie en toute liberté".



J'aimerais te parler d'elle, livre illustré par Pauline Duhamel est édité chez Albin Michel Jeunesse. 15 euros.