"Caméra Café" de retour sur M6 20 ans après : tout ce qu'il faut savoir

À l'occasion des 20 ans de Caméra Café, la chaîne M6 propose mardi 24 janvier un épisode exceptionnel et unique de sa série d'humour diffusée entre le 3 septembre 2001 et le 31 décembre 2004, avec au total 570 épisodes de 3 minutes autour de 20h40.

Souvenez-vous, une machine à café, une caméra en plan fixe, le monde du travail avec deux personnages phares : Jean-Claude Convenant (Yvan Le Bolloc'h) alias "JC", commercial dans une entreprise de ventes de photocopieurs et imprimantes, alcoolique, macho, et "Vévère", Hervé Dumont (Bruno Solo), syndicaliste et responsable du CE.

Pour le tournage de Caméra Café, 20 ans déjà, le décor de l'époque a été reconstitué à l'identique, comme l'explique le producteur Marc Stanimirovic. "Pour le coup, Yvan et Bruno se souvenaient exactement, même entre les différentes saisons, quand on avait changé la photocopieuse ou pas, tous les détails du décor. Donc c'était assez simple, mais il a fallu tout reconstruire".

J'avais le sentiment que nous étions dans une prison Bruno Solo

À la réalisation de cet épisode "revival", on retrouve justement le duo Yvan Le Bolloc'h et Bruno Solo. Cet épisode unique débute en 2019. Un évènement vient bouleverser le quotidien des deux désormais "anciens" de la boite. Un évènement et des souvenirs, comme le raconte Bruno Solo. "On essaie de faire une sorte de résumé très synthétisé des 20 dernières années que la France a traversé et effectivement, il y a un fil rouge avec des flash-backs qui nous font remonter le temps jusqu'à aujourd'hui".

"En 2004, Caméra Café s'était arrêté de notre propre volonté, notamment moi, j'avais le sentiment que nous étions dans une prison certes extrêmement dorée et très confortable, mais tout de même une petite prison d'un point de vue artistique, intellectuel. C'est à dire que je ne faisais plus que ça moi. Je mangeais Caméra Café, je dormais Caméra Café, je baisais Caméra Café... J'en avais marre. Donc on a dit stop".

"C'est arrivé à un moment où nous étions en plus dans un pic d'audience (en moyenne 3,2 millions de téléspectateurs chaque soir, ndlr). Mais, évidemment que dans un coin de nos têtes nous nous étions dit 'on reviendra'. En plus de ça, quand je croisais des gens dans la rue, ils me parlaient de ça : 'alors ça revient quand ?'. Et c'était notre bébé Caméra Café, il n'y a rien dans la série qui ne nous appartienne pas".

Tout ce qui s'est passé depuis 20 ans

De Fukushima à la mort de Johnny, de la folie des vuvuzelas au Covid, du mariage pour tous à #Meetoo en passant par l’arrivée du smartphone, les gilets jaunes, Charlie Hebdo, la crise des subprimes, DSK... ce sont autant d’événements qui ont nourri les conversations des deux comparses, provoqué engueulades ou éclats de rire et parfois bouleversé leurs vies, et que tous deux se remémorent.



Autour de la machine à café, ils nous racontent ce qui s’est passé en 20 ans, depuis l’arrêt de la série. La réalisation du film alterne ainsi entre la situation au présent et l’évocation du passé, sous forme de sketchs flash-backs totalement inédits et joués dans la pure tradition Caméra Café de l’époque (il a fallu user d'un peu de teinture pour les cheveux gris).

C'est vraiment un cadeau Armelle

Dans cet épisode unique, on aura aussi le plaisir de revoir quelques anciens, comme Armelle qui incarnait Maéva Capucin (132 épisodes), la documentaliste. Elle se souvient du succès de la série et explique la joie de retrouver toute l'équipe. "D'abord, c'était le début de ce genre de série, donc on était quand même assez pionniers. Ça a été la rencontre avec tous les camarades et on a créé une famille".

"Et puis c'est la joie d'avoir un revival 20 ans plus tard. Ça, c'est vraiment un cadeau. Je m'étais dit 'bon, il va falloir rejouer Maéva, est ce que je vais y arriver ?' Et puis finalement, on met le costume, on plonge dans la piscine et puis c'est bon, on nage". Rendez-vous mardi 24 janvier à 21h10 sur M6 pour découvrir cet épisode, suivi d'un documentaire baptisé Caméra Café 20 ans après.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info