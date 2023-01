"L’Agence" : la vente de l’ancienne maison de Johnny Hallyday confiée à la famille Kretz

Cinq ans après la mort de Johnny, le temps s'est arrêté à la Savannah. La dernière demeure de Johnny Hallyday, la villa de Marnes-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine où l'idole des jeunes est décédée en décembre 2017, est à vendre. Et Læticia Hallyday a choisi l'agence immobilière de luxe Kretz, fondée par Olivier et Sandrine Kretz, pour lui trouver un nouveau propriétaire.

L'annonce, publiée sur le site de l'agence Kretz, décrit la "villa d'exception" en ces mots : "maison familiale et de réception d'environ 1.000 m² sur un parc arboré de 7.000 m² sans vis-à-vis avec piscine et tennis privé". Une petite maison de gardien est attenante au bien. Et l'on apprend que la demeure de huit chambres est équipée d'une salle de cinéma, d'une salle de sport et d'une cave à vin.

Sur les photos, on peut apercevoir de vieilles bécanes, si chères au cœur du rockeur, des petits bibelots qui ont appartenu au chanteur, ainsi que de nombreuses photos de familles encore accrochées au mur.

Seul fait surprenant : la maison est mise à prix à 10,5 millions quand elle avait été estimée à 15 millions d'euros au moment de la mort du chanteur. Une chute de prix qui s'explique sûrement par le fait que Læticia Hallyday essaie de vendre ce bien depuis 2018, en vain. La mission est donc de taille pour la famille d'agents immobiliers français la plus célèbre de Netflix.

