"Plus belle la vie" : que deviennent les acteurs depuis la fin de la série ?

"Plus belle la vie" : que deviennent les acteurs de la série ?

Il y a deux mois, presque jour pour jour, s'arrêtait le feuilleton quotidien de France 3 Plus belle la vie. Le fameux café "Le Mistral" a fermé ses portes, mais que sont devenus les acteurs ? Il y a d'abord, celles et ceux qui ont trouvé refuge ailleurs, dans d'autres séries télé. C'est le cas par exemple de Stéphane Hénon. Le policier Jean-Paul Boher dans Plus belle la ville tourne en ce moment aux côtés de Laurent Gerra dans un polar pour France 2.

Dounia Coesens, l'ex Johanna Marci, elle, est passée d'un feuilleton quotidien à un autre. Elle est désormais Marie dans Demain nous appartient sur TF1. Si la plupart des acteurs et actrices tournent, d'autres en revanche, ont raccroché ou changé de métier, temporairement ou définitivement. Michel Cordes, l'emblématique patron du Bar du "Mistral", consacre désormais tout son temps à la sculpture sur bois.

D'autres se sont lancés dans la musique, comme Laurent Kérusoré, qui a incarné pendant 17 ans le fils de Roland Marci et qui sortira prochainement une chanson sur le harcèlement ou encore Théo Bertrand, alias Kévin Bélesta, qui, en fin d'année, a rappé dans un clip un poil surréaliste avec Jean Lassalle.

