publié le 13/03/2021 à 09:46

Samedi 13 mars, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, vous invite à laisser une place à l’art dans votre quotidien, même si les musées sont fermés.

C’est prouvé scientifiquement : regarder une œuvre d’art stimule nos émotions, active notre sensibilité et développe notre imaginaire. Difficile en ce moment comme on ne peut plus aller dans les musées ? Oui, mais raison de plus. En attendant leur réouverture, l’art est accessible partout, par exemple en ville, dans les galeries d’art, sur internet, dans les livres et en podcast aussi.

J’ai ainsi rencontré Jérémie Thomas, qui en a créé un qui s’appelle "Sens de la visite". Son idée originale, c’est de donner la parole aussi bien à des néophytes, des experts, des artistes ou encore des faussaires pour qu’ils partagent leur histoire, leur émotion par rapport à une œuvre d’art. Recueillir le ressenti des visiteurs, c’est ce qu’il a toujours aimé faire quand il travaillait dans les musées et sur des expositions.

Choisir une œuvre, la regarder, ressentir les émotions

Mais avons-nous tous une histoire à partager ? Jérémie Thomas en est convaincu. Ce qu’il propose de faire, c’est d’abord de choisir une œuvre, de la regarder, de ressentir toutes les émotions qu’elle vous procure, sans jugement, sans essayer de comprendre. Appréciez ce moment. C’est ce qui compte.

Autre conseil : quand notre œil et notre cœur s’arrêtent sur une œuvre d’art, ce n’est jamais par hasard. Jérémie Thomas nous invite à accepter l’idée de l’aimer ou de ne pas l’aimer. Ce qui est intéressant, c’est d’écrire par exemple ce qu’elle déclenche comme émotion chez nous.