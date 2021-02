Coronavirus en France : une réouverture des musées "possible", selon Bachelot

publié le 08/02/2021 à 10:06

Vers une réouverture des musées ? Attendue de pied ferme par le monde de la culture qui multiplie les pétitions et autres propositions pour rouvrir, Roselyne Bachelot a levé le voile sur leur avenir pour les prochaines semaines. La ministre de la Culture a indiqué, sur BFMTV ce lundi 8 février, que la réouverture des musées et des monuments pouvait être "possible".

Mais Roselyne Bachelot a conditionné le retour des visiteurs et des touristes au fait que "le nombre de contaminations et la pression sur le système hospitalier soient dans un mouvement de décrue". "Ça peut arriver assez vite", a-t-elle précisé. Mais la ministre de la Culture s'est gardée de donner une échéance sur cette réouverture. Avec prudence, elle a indiqué qu'un éventuel calendrier pourrait à "tout moment être remis en cause par la situation sanitaire extrêmement instable".

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 7 février, François Bayrou a milité pour leur réouverture "avec toute la prudence nécessaire". "J'ai toujours défendu l'idée qu'en cas de risque grave, on doit se serrer les coudes, faire bloc. Je connais ceux qui prennent les décisions. Ils le prennent avec beaucoup de conscience", expliquait le Haut-Commissaire au Plan.