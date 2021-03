Bien-être : laissez votre pire ennemi prendre les commandes de votre vie

publié le 07/03/2021 à 07:28

Et si on laissait notre pire ennemi prendre les commandes de notre vie ? Nous vivons tous les jours avec notre MOI, qui peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Comme le dit Bouddha : "Votre pire ennemi ne peut pas vous faire autant de mal que vos pensées".

Mais comment peut-on changer les choses ? J’ai rencontré le Docteur Philippe Presles qui vient de publier Moi – Apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi, chez Albin Michel. Selon lui, nous pouvons faire de ce Moi, un ami plutôt qu’un ennemi. C’est même un talent essentiel pour mieux vivre sa vie.

Concrètement, cela revient à canaliser notre énergie mentale vers ce qui est bon pour nous et à ne plus lutter contre nous-mêmes inutilement. Philippe Presles prend un exemple. A la fin d’une compétition, si vous remportez la médaille d’argent, il y a deux façons de voir les choses : soit vous êtes heureux parce que vous considérez que c’est votre juste place, soit vous êtes malheureux parce que c’était la première place ou rien. Dans ce deuxième cas, ce qui compte c’est de l’interpréter, d’étudier avec beaucoup de bienveillance là où vous pouvez encore mieux faire pour y arriver.

Autre exemple, quand vous êtes obligé de faire quelque chose et que ça ne vous plait pas : soit vous pestez, soit vous y trouvez un intérêt pour vous remotiver. Là encore l’important c’est de prendre conscience de la manière dont vous interpréter les choses. Un tout petit peu de recul va vous aider.

C'est donc à nous de réinterpréter au mieux nos vécus ? Exactement. Les regarder sous l’angle le plus positif possible et ainsi de devenir votre meilleur ami. Voilà une minute qui peut tout changer