Bien-être : chanter pour libérer nos émotions négatives

publié le 06/03/2021 à 09:54

Et si pour libérer nos émotions négatives, on chantait ? Avec le chant nous pouvons à la fois

lâcher prise, développer notre confiance en nous, activer notre pensée positive, mais aussi nous affirmer, réveiller notre créativité et dépasser nos peurs.

Pour savoir comment faire, quoi de mieux qu'une professionnelle ? Frieda, chanteuse et coach vocal, a imaginé des exercices simples rien que pour vous. La première chose à faire pour chanter c’est de se relaxer. Le muscle le plus tendu, c’est celui de la mâchoire. Pour la détendre, posez les paumes de vos mains sur vos joues et massez pour relaxer le visage.

La deuxième chose c’est d’activer sa joie en faisant un roulement des lèvres. La troisième c’est d’allumer la lumière dans le son de notre voix en faisant des "wouhouh". Il ne vous manque qu’un grand sourire pour activer ce qu’on appelle les résonateurs. Voilà une minute qui peut tout changer.