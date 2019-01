publié le 15/10/2018 à 07:26

Vous avez déjà eu des sueurs froides en tentant de retrouver un papier important, au fond d'un tiroir ou de votre sac à mains ? Vous cherchez vos clés et votre smartphone au moins deux fois par jour ? Vous êtes donc officiellement quelqu’un de désordonné, pour ne pas dire bordélique. Rassurez-vous, même si votre quotidien est parfois pénible à vivre, ce trait de caractère correspond également à de nombreuses qualités.



Si les psychologues estiment que les personnes incapables de ranger leurs affaires cherchent à rester sous dépendance affective, ils constatent aussi qu’ils bénéficient souvent d’une bienveillance particulière de leurs proches. Ils voient aussi souvent la vie de façon plus légère, leur incapacité à retrouver les choses importantes signifiant un certain détachement.



Enfin, ils seraient aussi davantage créatifs que les autres et plus performants professionnellement : eux parviennent en effet à garder leur cerveau disponible à 100% pour des tâches intellectuelles puisqu’ils ne songent pas aux petites choses de l’existence… "Si un bureau en désordre dénote un esprit brouillon, que dire d'un bureau vide ? ", aimait à dire Albert Einstein.

Des erreurs qui peuvent coûter cher

Oui mais voilà, le bazar et l'étourderie peuvent aussi coûter cher, alors soyez tout de même vigilant ! Imaginez l’état de nerfs de cette femme britannique, dont l’histoire a défrayé la chronique outre-Manche. Cette dernière, qui s’était achetée un ticket de loto, assiste au tirage et comprend qu'elle a gagné le gros lot.



Mais impossible pour elle de se souvenir de l’endroit où elle a rangé son ticket gagnant, jusqu’à ce qu’elle réalise qu’elle l’a négligemment mis dans sa poche de pantalon et que celui-ci est… en train de tourner dans sa machine à laver ! Ouf, elle le récupère. Sauf que le code-barres est illisible. Il lui faudra plusieurs mois d‘angoisse pour finalement faire valoir ses droits de millionnaire.



Aussi étourdie et chanceuse, Amel*, qui habite près de Nantes. En février dernier, avec son mari, elle achète un ticket EuroMillions - My Million mais oublie totalement de vérifier le tirage. Plusieurs jours après, en fouillant négligemment dans son sac à mains, elle trouve le billet roulé en boule. Elle demande alors à son époux de vérifier le tirage correspondant et là, le couple découvre qu'il a gagné 1 million d'euros. De quoi se réconcilier durablement avec son étourderie...



*Le prénom a été modifié