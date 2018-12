publié le 24/09/2018 à 07:29

Evidemment, lorsque l'on songe au jackpot, on imagine tout de suite une nouvelle vie : quitter son travail et son patron stressant, acquérir une nouvelle maison, une voiture de luxe, voyager au bout du monde... Mais une fois le gain empoché, force est de constater que certains décident de ne rien changer, ou presque !



C'est notamment le cas de ce joueur de Haute-Garonne ayant empoché près de 102 millions à l'Euro Millions en 2013. Juste après avoir appris son gain extraordinaire, il avait déclaré avoir décidé, avec son épouse, de prendre le temps, craignant de voir l'harmonie de sa vie, notamment familiale, bouleversée.

Une histoire qui fait penser au roman à succès de Grégoire Delacourt, "La Liste de mes envies". La mercière, Jocelyne, qui vit très modestement, remporte un jour 18 millions d'euros à la loterie. Elle décide, avant de dépenser quoi que ce soit, de passer du temps chaque jour à dresser une liste de tout ce dont elle rêve. Son époux, qui fait le choix contraire, décide de flamber et finit par regretter amèrement ses choix.

Des milliardaires au train de vie modeste

Des leçons que semblent avoir médité plusieurs grandes fortunes de ce monde. Ainsi Warren Buffet, à la tête d'une fortune de 60 milliards d'euros, vit dans la même maison, relativement modeste, depuis 1958. Idem pour Carlos Slim Helu, magnat des télécoms au Mexique, qui vit dans le même appartement depuis quarante ans. On peut aussi citer Mark Zuckerberg, le richissime patron de Facebook toujours vêtu en jean et tee-shirt ou encore Gérard Mulliez, le patron d'Auchan à la tête d'une fortune de plus de 20 milliards d'euros, qui a longtemps pratiqué le camping l'été, voyage toujours en seconde classe et ne possède toujours pas de biens immobiliers luxueux.



Pour tous ces milliardaires, mener une vie simple permet de garder les pieds sur terre, de garder un équilibre dans leur vie privée et de continuer à innover professionnellement. Garder la tête froide malgré les millions pourrait donc bien être le secret de la réussite...