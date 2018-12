publié le 10/09/2018 à 08:00

Au bureau, on partage des pauses-café, des repas à la cantine et parfois même quelques activités sportives… Alors pourquoi pas quelques jeux de hasard et d’argent ? L’avantage : vibrer entre collègues, rêver d’une nouvelle vie, mais aussi maximiser ses chances en jouant régulièrement.



Et plusieurs histoires font bel et bien rêver, comme celle de ces 22 ouvriers d’Ille-et-Vilaine en janvier 2016. Depuis trois ans, ils misaient chaque mois toujours les mêmes numéros, pour 8 euros par tête. Un jour, ils ont remporté un pactole de 12 millions d'euros, soit un peu plus de 500.000 euros chacun. Plus loin de nous, dans l'État de l'Ontario, au Canada, Dennis Carter et onze de ses collègues jouaient toutes les semaines au loto depuis huit ans. Un jour de 2015, Dennis arrive en réunion et filme ses collègues tout en leur annonçant qu’ils ont gagné… 60 millions de dollars canadiens, soit 40 millions d'euros ! La vidéo des cris de joie est rapidement devenue virale sur le web.

La tendance du "jeu en groupe"

Autant d’anecdotes qui séduisent, résultat : selon une étude réalisée par OpinionWay, un Français sur cinq a déjà joué en groupe au Loto®, 8% le font chaque mois et il s’agit d’une tendance qui s’accélère depuis cinq ans. La Française des Jeux a bien compris la tendance, en lançant le concept du "jeu en groupe". Ces grilles spécifiques peuvent accueillir deux à dix joueurs, qui reçoivent chacun un reçu de jeu individuel en fonction de leur participation à la prise de jeu.





Autre avantage de cette grille : éviter les contentieux éventuels en cas de gain. En janvier 2018, l’histoire de deux serveuses américaines dans l’Arkansas a en effet défrayé la chronique outre-Atlantique. Leur patron avait acheté un ticket de loterie pour toutes les deux et leur tirage s’est révélé gagnant pour un peu plus de 300.000 dollars. Mais l’une des jeunes femmes est allée seule retirer le gain, avant de prendre le large…