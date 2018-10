publié le 01/10/2018 à 07:05

S'il n'est pas nécessaire d'être riche pour savoir être généreux, disons tout de même que cela peut aider. Ainsi les grandes fortunes de ce monde n’hésitent pas à mettre la main au porte-monnaie pour faire des dons importants aux causes qui leur importent, dans le domaine de la pauvreté, de la santé ou de l’environnement.



Souvenez-vous, en 2009, quarante milliardaires américains dont la fortune cumulée égalait 250 milliards de dollars avaient même décidé de faire don de la moitié de leur fortune à des bonnes œuvres. Ils avaient alors déclaré que le fait de donner leur apportait plus de satisfaction que d’avoir gagné tout cet argent.



Que le don mène au bonheur, c’est également la conviction de Mickaël Mangot, un économiste selon lequel la clé de la félicité se trouve justement dans le partage de ses biens ou de son temps. L'auteur d'Heureux comme Crésus ? (Eyrolles) estime carrément que donner de l'argent peut apporter autant de satisfaction que de voir son salaire doublé ! Selon lui, cela peut faire du bien à la fois à court terme mais aussi à long terme, en participant à la construction d'un bien-être psychologique profond.



Comme les Bill Gates et Warren Buffet qui trustent régulièrement les premières places au classement des riches les plus généreux, des hommes et des femmes devenus millionnaires du jour au lendemain ont fait de même. Et certains trouvent tellement de satisfaction dans le bonheur des autres qu'ils donnent finalement tout, ou presque tout. C'est le cas de Margaret, une Irlandaise qui a gagné 34 millions d'euros à la loterie et qui s'est gardée un seul million, donnant le reste aux associations de sa commune. Quant à Tom Crist, le Canada s'en souviendra longtemps. Après avoir gagné 28 millions d'euros, ce sexagénaire habitant dans la province de l'Alberta n'avait rien dit à sa famille. Six mois plus tard, il a annoncé qu'il donnait tous ses gains à des associations de recherche médicale. Quand le bonheur des uns fait le bonheur des autres...