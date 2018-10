publié le 08/10/2018 à 08:00

"Tout vient à point à qui sait attendre", voilà l'adage de certains joueurs qui misent régulièrement sur les mêmes chiffres, pendant plusieurs années, voire des décennies, en ne remportant parfois que des gains modiques. Pourtant, des joueurs persévérants font régulièrement l'actualité.



En juillet 2018, une mère et son fils habitant à Nîmes, dans le Gard, ont remporté le gros lot : 8,5 millions d'euros. Cela faisait plusieurs années que les deux jouaient ensemble leurs numéros fétiches, sans se décourager.

Encore plus tenaces, ces deux amis, Julien et Romain*, deux quadragénaires qui jouaient ensemble depuis vingt ans. Le 14 octobre 2017, c'est enfin le jackpot : les deux amis gagnent la coquette somme de 14 millions d'euros ! Ils continuent d'ailleurs de jouer les mêmes numéros, même si la chance leur a déjà souri.



Des chiffres porte-bonheur

Une stratégie qui peut en effet se révéler efficace. De nombreux joueurs parient toujours une même combinaison, souvent par superstition : jour de naissance, d’eux-mêmes et de leurs proches, dates importantes... Les numéros les plus choisis par les joueurs sont donc compris entre 1 et 31.



D’autres cochent leurs numéros porte-bonheur comme le 7, chiffre fétiche de nombreux joueurs. La popularité de ce numéro s’expliquerait par son omniprésence (7 jours dans la semaine, les 7 merveilles du monde, Blanche Neige et les 7 nains, le jeu des 7 familles, sans oublier les nombreuses références à ce chiffre dans les religions monothéistes). Autre chiffre apprécié des joueurs : le 13, pour sa charge symbolique et les nombreuses superstitions qui l’entourent.



Mais d'autres cherchent à tout prix à éviter ces numéros populaires, pour ne pas avoir à partager leurs gains éventuels. C'est le cas de Seguito qui explique sur un forum miser le plus possible sur des chiffres au-dessus du 31. "Je ne joue jamais la même chose. Avoir ses numéros habituels qui sortent un jour ou tu n'as pas joué, c'est le pire possible", écrit encore un autre joueur.

S'aider de statistiques en ligne

Enfin, certains ont une approche plus scientifique et préfèrent s'appuyer sur des statistiques, en choisissant les chiffres qui tombent le plus régulièrement. De nombreux sites permettent d'avoir accès à ces données. Par exemple, au Loto®, les numéros 40 et 41 sont les chiffres qui reviennent le plus souvent dans les tirages depuis mars 2017 : ils représentent 14,17% des sorties. À l'inverse, le 19 ne compte que 5,42% des sorties. Ces statistiques qui existent pour la plupart des jeux d'argent sont très consultés et font l'objet d'impressionnantes discussions sur les forums dédiés aux joueurs...









* Les prénoms ont été modifiés.