Installez le widget RTL sur votre iPhone pour accéder aux émissions en direct et à vos webradios en un clic

Accéder aux émissions en direct, à vos webradios favorites et voter "Stop ou encore" en un clic sur votre iPhone, c'est désormais possible grâce aux widgets de l'application RTL. Les radios du groupe M6 - RTL, RTL2 et Fun Radio - sont les premières applications de la bande FM à proposer des widgets compatibles avec iOS 16.

La dernière mise à jour du système d'exploitation des smartphones d'Apple permet en effet de personnaliser l'écran d'accueil ainsi que l'écran verrouillé de votre iPhone avec des petites vignettes dynamiques. En plus de celles qui sont directement proposées par Apple, pour suivre rapidement la météo, le calendrier ou les rappels, par exemple, vous pouvez dès à présent retrouver celles des radios du groupe M6 en téléchargeant ou en mettant à jour l'application RTL. On vous explique la marche à suivre.

Il convient d'abord de vous assurer que votre iPhone évolue bien sous la version iOS 16 du système d'exploitation. Cette mise à jour a été déployée mi-septembre par Apple. Si vous n'avez pas activé les mises à jour automatiques, il faut vous rendre dans les "Réglages" de votre appareil, puis dans "Général" puis "Mise à jour logicielle". Attention, cette mise à jour n'est compatible qu'avec les iPhone 8 et les modèles plus récents. Si votre appareil est plus ancien, nous vous expliquerons plus bas dans cet article comment utiliser les widgets quand même.

Une fois votre iPhone mis à jour avec iOS 16, vous pouvez maintenant télécharger ou mettre à jour l'application RTL. Il faut pour cela vous rendre dans l''App Store, le magasin d'applications de l'iPhone. Cherchez ensuite l'application RTL dans le moteur de recherche puis cliquez sur "Mettre à jour" ou "Obtenir". Vous pouvez aussi accéder à l'application en cliquant directement sur le lien suivant pour télécharger la nouvelle version RTL 6.7.0.

Accédez aux directs de RTL, RTL2 et Fun Radio depuis l'écran verrouillé de l'iPhone

Le widget de l'application RTL permet d’accéder en un clic au direct de la station directement depuis l’écran verrouillé de votre iPhone. L'iPhone vous demandera alors de le déverrouiller puis affichera directement le direct RTL dans votre application.

Pour trouver le widget RTL, c'est simple : il faut aller dans les "Réglages", dans l'onglet "Fond d’écran", dans "Ajouter ou personnaliser", cliquer sur "Personnaliser le fond d’écran actuel", sur "Ajouter des widgets" puis chercher celui avec l'icône de RTL en bas de la liste. Une fois repéré, cliquez sur "Ajouter", sur la croix au milieu de l'écran puis sur "Ok" en haut de la page.

Nous avons récapitulé toutes ces étapes dans la vidéo ci-dessous.

À regarder Comment installer le widget RTL sur votre iPhone avec iOS 16 00:00:13

Accédez rapidement à vos webradios préférées

Le widget de l'application RTL vous permet aussi d'accéder rapidement à vos webradios préférées. Mais il faut pour cela y accéder depuis la page d'accueil de votre téléphone déverrouillé.



Pour l'installer, maintenez le doigt appuyé sur l'arrière-plan de l'écran d'accueil jusqu'à ce que les applications commencent à s'animer. Sélectionnez "+" en haut de l'écran pour ouvrir le catalogue de widgets. Faites défiler l'écran ou faites une recherche pour trouver le widget RTL, touchez-le et cliquez sur "Ajouter le widget". Vous pouvez ensuite le déplacer pour le placer à l'endroit où vous le souhaitez.



Une fois installé sur votre écran d'accueil, le widget RTL vous donne accès à l'application RTL. Cette dernière a évolué récemment pour offrir une navigation optimisée et immersive, vous permettant d’accéder rapidement à l’ensemble de nos radios et webradios en simplifiant l’accès à nos contenus (notamment les blocs qui se trouvent sous les boutons écouter/regarder). Fonctionnalité très attendue, vous pouvez cliquer sur les bulles en haut de l’écran pour passer d’une radio à une webradio.

Vous pouvez cliquer sur les bulles en haut de l’écran pour passer d’une radio à une webradio. Crédit : RTL

Votez "Stop ou Encore" directement depuis la page d’accueil de votre iPhone

Enfin, cette nouvelle version de l'application RTL vous permet aussi de voter "Stop ou Encore" directement depuis la page d’accueil pendant le direct de l’émission chaque dimanche de 10h15 à midi. Pendant l'émission, cliquez sur le widget puis sélectionnez le bouton "Voter", anciennement "Regarder", qui vous permettra de voter en 3 clics sur l’application comme sur le site web de RTL.

Si vous avez un modèle plus ancien que l'iPhone 8

Si vous possédez un modèle plus ancien que l'iPhone 8, sachez que les widgets sont aussi compatibles à partir d’iOS 14,. Mais dans ce cas, ils sont seulement accessibles depuis l'écran d'accueil de l'iPhone, pas directement depuis l'écran verrouillé. Pour trouver le widget RTL sur votre iPhone 6S ou 7, il suffit d’appuyer sur l’écran d’accueil, de cliquer sur "+" et de rechercher le widget dans la liste. Pensez à bien mettre à jour l'application RTL avant afin qu'elle s'affiche parmi les widgets proposés.

Le widget RTL fonctionne aussi sous iOS 14 Crédit : RTL

