Île-de-France : les smartphones Android peuvent désormais remplacer le passe Navigo et les tickets de métro

Vous pouvez désormais utiliser votre smartphone Android pour ouvrir les portes du métro, du bus et du tramway à Paris et sa banlieue. Le passe Navigo (à l'exception du forfait annuel) et une grande partie des titres permettant de voyager en Île-de-France sont disponibles sur la grande majorité des smartphones équipés du système d'exploitation de Google depuis quelques jours. La mise à jour est progressivement déployée par les différents constructeurs de téléphones auprès de leurs usagers depuis la semaine dernière. Les équipements du réseau de bus, de métro et de RER sont prêts à accueillir les titres dématérialisés dès à présent, confirme Île-de-France Mobilités à RTL. Mais l'organisme communiquera officiellement lundi sur ce nouveau service.

Concrètement, il est maintenant possible d'acheter et recharger ses titres de transport depuis un smartphone et d'utiliser ce dernier pour valider aux portiques. Seule condition, que le téléphone soit compatible avec la technologie sans-fil NFC et qu'il évolue au minimum sous Android 8. Il faut ensuite installer la dernière version de l'application Île-de-France Mobilités, créer un compte puis télécharger l'extension Mes Tickets Navigo pour pouvoir acheter, stocker et utiliser les billets virtuels.

Le téléphone doit être allumé - et déverrouillé pour certains modèles - afin de pouvoir valider au portique. Le système ne fonctionne donc pas si sa batterie est épuisée (sauf pour les Samsung, où le titre est stocké dans la carte SIM). Il n'est pas nécessaire qu'il soit connecté à Internet en revanche car les informations sont stockées en local. Mais il faut se connecter de temps pour permettre à l'application de mettre à jour les abonnements en cours. La désinstallation de l'application IDF entraîne la suppression des titres. Il n'est pas possible de cumuler un passe Navigo virtuel et la carte physique. Un titre n'est valable que sur un seul support afin de limiter les possibilités de fraudes. En cas de perte ou de vol du téléphone, l'abonnement sera remboursé sur présentation d'une déclaration officielle. Il sera possible de présenter son smartphone aux contrôleurs en cas de contrôle.

L'iPhone espéré d'ici l'été prochain

Jusqu'ici, les smartphones récents de Samsung avec une carte SIM Orange étaient les seuls à proposer cette fonctionnalité, car ils disposent d'une puce de sécurité spéciale qui permet de garantir l'authenticité des titres et de chiffrer le partage de données avec les bornes. La plupart des smartphones Android peuvent à leur tour se muer en passe Navigo grâce à la technologie HCE (Host Card Emulation), une brique logicielle qui permet au smartphone de se faire passer pour une carte électronique. Combiné à la technologie de communication sans-fil NFC, le smartphone se mue en titre de transport dématérialisé pour envoyer des informations aux bornes et valider l'identité des usagers.

La majorité des titres permettant d'utiliser les transports en commun franciliens sont désormais dématérialisés : ticket T+ à l'unité, carnets de 10, forfaits Navigo jour, semaine et mois, tickets Orlybus et Roissybus ainsi que les forfaits Navigo jeunes et week-end. Le forfait Navigo annuel n'est pas encore compatible car IDF-Mobilités entend dans un premier temps lutter contre les files d'attente liées au renouvellement des abonnements au début de chaque mois. À l'heure actuelle, 20% des usagers utilisent déjà le smartphone pour recharger leur passe. Avec ce nouveau déploiement, la régie se dit aujourd'hui en mesure de proposer des titres dématérialisés à 70% de ses utilisateurs franciliens, soit près de cinq millions de personnes.

IDF-Mobilités travaille en parallèle à déployer le passe Navigo sur l'iPhone d'ici l'été prochain. Des tests sont actuellement menés avec le géant américain pour intégrer la fonctionnalité dans son fameux smartphone. Le processus est plus long que sur Android en raison des fortes exigences normatives d'Apple en matière d'expérience utilisateur. Deux parcours devraient être proposés à terme : la possibilité d'acheter directement des tickets à l'unité sans condition de zonage directement via l'application Wallet et l'achat des abonnements nécessitant une authentification de l'usager dans l'application IDF-Mobilités. Il sera possible de télécharger son passe Navigo dans Wallet pour l'utiliser au quotidien.

