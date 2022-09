Apple lance iOS 16 : la liste des nouveautés et les iPhone compatibles

Présentée en juin dernier à l'occasion de la WWDC, la conférence annuelle des développeurs d'Apple, la mise à jour iOS 16 sera proposée en téléchargement pour le grand public ce 12 septembre . Apple a annoncé l'information lors de la keynote de présentation de l'iPhone 14 mercredi.

Les utilisateurs d'iPhone pourront découvrir dans quelques jours les nombreuses nouveautés de l'interface, comme les notifications dynamiques, les messages modifiables et les nouvelles options de personnalisation de l'écran verrouillé.

Les années passant, tous les anciens modèles ne pourront pas profiter de la mise à jour. Le téléchargement sera proposé aux iPhone 8 et aux modèles ultérieurs. Les iPhone 7 et 7 Plus rejoignent les rangs des modèles peu à peu mis de côté par Apple.

On vous présente ces évolutions censées améliorer sensiblement l'expérience de l'iPhone au quotidien dans les prochains mois.

L'écran verrouillé devient personnalisable

Le principal changement concerne la refonte de l'écran verrouillé. Apple va laisser la possibilité de personnaliser en profondeur cette première entrée dans l'interface de l'iPhone. Les utilisateurs d'iPhone n'auront qu'à maintenir leur doigt appuyé sur l'écran pour accéder à de multiples options de personnalisation avec différents filtres, fonds d'écran, polices, couleurs et widgets à paramétrer à leur guise.

Il sera par exemple possible d'intégrer un widget affichant la progression d'une réservation de VTC, un mini lecteur musical ou une sélection des meilleures photos de l'album de l'iPhone. Plusieurs écrans verrouillés personnalisés pourront être enregistrés pour passer facilement de l'un à l'autre.

Les notifications dynamiques

Outre la personnalisation poussée de l'écran de verrouillage, une autre nouveauté promet de modifier le rapport des utilisateurs d'iPhone à leur écran de smartphone inactif. Apple a annoncé qu'avec iOS 16, il sera possible d'afficher des notifications interactives sur la partie inférieure de l'écran verrouillé, les "Lives activities".

Contrairement aux alertes classiques, affichées en haut de l'écran, celles-ci seront dynamiques et pourront afficher par exemple le temps d'attente estimé d'une livraison de nourriture ou de l'arrivée d'un chauffeur de taxi.

Les notifications dynamiques arrivent sur l'iPhone Crédit : Apple

La liste des applications compatibles n'a pas encore été communiquée mais Apple a aussi évoqué la possibilité de suivre l'évolution en direct du score d'une rencontre sportive. Cette fonction ne sera pas disponible au lancement de la mise à jour mais proposée un peu plus tard dans l'année.

Des modes sur-mesure pour se concentrer

Apple a aussi amélioré le fonctionnement de sa fonction "Focus" visant à permettre à ses clients de mieux se concentrer en déterminant les applications et les contenus qui sont autorisés à s'afficher et en mettant les autres en sourdine pour éliminer les sources de distraction en fonction du contexte, au travail ou à la maison, par exemple. La mise à jour vers iOS 16 introduit un système de "filtres de concentration" pour sélectionner des profils prédéfinis selon les besoins et les changer rapidement durant la journée.

L'iPhone va proposer des filtres de concentration Crédit : Apple

Éditer ou modifier un tweet envoyé trop vite

La fonction était très attendue par les utilisateurs d'iPhone. À l'instar de ce que proposent WhatsApp ou Messenger, Apple va laisser les utilisateurs de l'application Messages éditer ou supprimer un message mal orthographié ou envoyé par erreur sans que le destinataire ne soit au courant. Seule condition : que ce dernier ne l'ait pas déjà lu, sans quoi il sera notifié. Dans le cas contraire, l'émetteur dispose de quinze minutes pour reprendre ou annuler l'envoi. Il sera aussi possible d'ajouter un marqueur à un message pour penser à y répondre plus tard.

l'iPhone va permettre d'éditer un message a posteriori Crédit : Apple

Afficher le code WiFi pour le partager plus facilement

En temps normal, le code Wi-Fi apparaît sous la forme d'une suite de points ou encore d'étoiles, pour des raisons de sécurité et de confidentialité, un peu comme les mots de passe. De fait, il est actuellement impossible de "récupérer" un code Wi-Fi que l'on a déjà enregistré, puisque ce dernier n'apparaît jamais de manière lisible. Ce ne sera plus le cas sous iOS 16.



Avec iOS 16, il sera possible d'afficher en toutes lettres le code Wi-Fi lorsqu'on souhaite se connecter à un réseau. Pour le récupérer, il faudra se rendre dans la section Wi-Fi des Paramètres. Là, une nouvelle option dédiée aux mots de passe apparaîtra. Cet ajout assez discret peut devenir un gain de temps considérable pour le partage de ces mots de passe laborieux.

Dicter un message plus facilement

Lors de la dictée d'un message sur votre iPhone à présent, vous devez vous interrompre et passer en mode clavier pour corriger une erreur de compréhension ou une faute de ponctuation. Avec iOS 16, le clavier s'affichera automatiquement pendant la diction pour permettre d'éditer le texte plus facilement. Le smartphone se chargera aussi lui-même d'ajouter la ponctuation.

L'iphone va ponctuer automatiquement les messages dictés Crédit : Apple

La détection automatique des photos en double

Apple améliore aussi le fonctionnement de l'album photo de l'iPhone sous iOS 16. La mise à jour doit permettre de détecter automatiquement les photos enregistrées en double afin de les classer dans un album spécifique et permettre à l'utilisateur de les supprimer rapidement pour libérer de l'espace de stockage. Autre nouveauté annoncée mardi, l'album photo "Masqué" et l'album contenant les photos supprimées seront désormais protégés par le code d'accès ou les systèmes d'authentifications habituels de l'iPhone.

