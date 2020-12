TikTok, WhatsApp, Instagram et Snapchat sont les apps les plus téléchargées sur iPhone

publié le 02/12/2020 à 14:30

Le mois de décembre est chaque année l'occasion pour les grands acteurs du numérique de livrer leur palmarès de l'année écoulée. Apple ouvre le bal ce mardi 1er décembre en publiant ses classements des applications les plus téléchargées sur l'App Store.

Sans surprise, les derniers mois ont consacré la montée en puissance de TikTok. L'application chinoise domine le "Top des applications gratuites" sur iPhone en France, où elle compterait désormais plus de 11 millions d'utilisateurs toutes plateformes confondues. Elle devance WhatsApp, Instagram, Snapchat et YouTube, qui perd sa place de leader.

Le classement est aussi logiquement marqué par la pandémie de coronavirus qui a frappé la planète et fait émerger de nouvelles pratiques numériques. À commencer par la visioconférence qui a trouvé à travers Zoom, sixième de la liste, son ambassadeur le plus populaire depuis le premier confinement. On retrouve également l'application de traçage de cas contact du gouvernement TousAntiCovid au treizième rang.

L'impact de la Covid-19 est encore plus marqué au niveau mondial, où Zoom est l'application la plus téléchargée de l'année sur iPhone, devant TikTok et Disney+. Viennent ensuite les applications américaines habituelles YouTube, Instagram, Facebook et Snapchat. Les effets de la pandémie se traduisent aussi par la première place de Zoom sur l'iPad où WhatsApp, Skype et Microsoft Teams figurent aussi en bonne place.

Rayon jeux, la simulation de pandémie Plegue Inc., consistant à répandre un virus à travers la planète, est l'application la plus populaire en France et numéro deux au niveau mondial. De son côté, le "Top applications payantes" consacre un outil d'édition photo nommé TouchRetouch, qui permet de supprimer facilement des éléments des images.