La mission chinoise Chang'e 5 a réussi à se poser sur la Lune

publié le 01/12/2020 à 17:43

La démonstration de la maîtrise technologique de la Chine est éclatante jusqu'ici. Une semaine après avoir été propulsée par une fusée Longue Marche-5 depuis la base de Wengchang, la sonde automatique chinoise Chang'e 5 s'est posée à la surface de la Lune ce mardi 1er décembre au terme d'une descente en douceur d'une vingtaine de minutes.

L'information a été annoncée par plusieurs médias d'État chinois au cours de l'après-midi et les premières images ont commencé à être diffusées sur les réseaux sociaux. La Chine est toujours en course pour réaliser son ambitieux dessein de ramener des échantillons lunaires sur la Terre mi-décembre sans intervention humaine.

Stabilisé en orbite de notre satellite naturel depuis le 28 novembre, le vaisseau chinois s'était séparé en deux parties ces dernières heures. Tandis que la capsule chargée de réaliser le voyage retour jusqu'à la Terre demeurait en orbite à 200 kilomètres d'altitude, l'atterrisseur a amorcé sa descente vers la région de Mons Rümkers, une vaste plaine située au nord-ouest de la Lune dont les sous-sols sont suspectés de renfermer de précieuses informations sur l'évolution de notre satellite.

Le plus dur reste à faire pour Chang'e 5 qui va désormais devoir déployer son bras robotique dans les prochaines heures afin de forer le sol sur deux mètres de profondeur et collecter 2 kilos d'échantillons de poussières et cailloux lunaires, une phase pouvant durer plusieurs jours. Une fois son butin déposé en lieu sûr, la sonde devra ensuite rallumer ses moteurs pour remonter jusqu'à la capsule qui l'attendra toujours à 200 kilomètres de hauteur. Puis elle mettra le cap sur la Terre où son retour dans l'atmosphère est attendu vers la mi-décembre en Mongolie intérieure.

Si elle réalise un sans-faute d'ici là, la Chine deviendra la troisième puissance spatiale à ramener des échantillons lunaires sur Terre. Le premier pays à le faire depuis 44 ans. Les ressources collectées dans une zone géologique plus jeune que lors des missions américaines et soviétiques passées seront analysées par les scientifiques à la recherche de nouveaux indices sur la naissance et l'évolution de la Lune. Et la Chine pourra affiner encore davantage ses plans pour envoyer des hommes fouler le sol lunaire d'ici la prochaine décennie.