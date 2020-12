Espace : certains déchets "ont la taille d'un bus", explique Christophe Bonnal

publié le 02/12/2020 à 08:51

L'agence spatiale européenne a signé mardi un contrat avec une start-up suisse, ClearSpace, pour une première mission de nettoyage de l'espace pour 2025. Le but : éliminer un débris de 112 kg, en orbite à 800 kilomètres de la terre. "C'est la première fois qu'on prévoit d'aller chercher un vrai débris", nous explique Christophe Bonnal, ingénieur au CNES, qui travaille sur la question des débris et des déchets spatiaux depuis la fin des années 1980.

"Il y a eu déjà, des démonstrations qui ont été faites au niveau technologique, que ce soit au sol ou même en orbite", précise-t-il. Que sont exactement ces déchets et d'où proviennent-ils ? "Un débris c'est un objet artificiel, de la main de l'homme, en orbite et qui ne sert à rien, qui n'a plus de fonction. Malheureusement depuis 1957, on en a accumulé énormément là-haut, sous forme de vieux satellites, de vieux étages", explique l'ingénieur.

Ces débris "sont typiquement de la taille du poing ou plus, 8 cm. On estime qu'il y en a 34.000 là-haut, dont probablement 6.000 très gros. Certains ont la taille d'un bus, 10 tonnes, 10 mètres", dit-il.

En quoi ces déchets posent-ils problème ?

Ces débris spatiaux posent certaines questions. "De temps en temps ils rentrent sur Terre, de façon aléatoire et peuvent faire courir un risque aux populations", explique Christophe Bonnal, ajoutant que ces déchets subissent alors "un échauffement des forces extrêmement élevé qui fait qu'il va fondre. Mais le titane par exemple ne brûle pas. On estime qu'il y a 10 à 20% de la masse qui survit à la rentrée", dans l'atmosphère.