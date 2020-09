publié le 08/09/2020 à 10:35

La petite soeur de la Xbox Series X est officielle. Microsoft a annoncé ce mardi 8 septembre que la Xbox Series S sera commercialisée le 10 novembre prochain au prix de 299 euros. La Xbox Series X serait logiquement lancée le même jour. Cette console promet "des performances next-gen dans la plus petite Xbox jamais vue", écrit le constructeur qui n'aura mis que quelques heures à réagir aux fuites qui s'étaient répandues dans la presse spécialisée.

Moitié moins grande que la Xbox Series X, la Serie S fait l'économie d'un lecteur Blu-ray pour faire baisser son prix. Elle sera totalement dédiée aux jeux dématérialisés et devrait être proposée avec un abonnement à 25 dollars par mois avec un engagement de deux ans. Elle pourra faire tourner les mêmes jeux que la Series X mais elle offrira moins de puissance graphique et de mémoire vive que sa grande soeur. Mais elle proposera tout de même des temps de chargement réduits grâce à l'utilisation de nouveaux disques SSD et un sentiment d'immersion renforcé par rapport aux consoles actuelles.



Selon le site spécialisé Windows Central, à l'origine des fuites, le prix de la Xbox Series X sera de 499 dollars, soit certainement 499 euros en France. Elle devrait être proposée avec un abonnement Xbox All Access à 35 dollars par mois pendant deux ans. La PS5 de Sony devrait être lancée à un prix compris entre 499 et 599 euros euros. Une PS5 Digital Edition est aussi attendue une centaine d'euros moins chère. Le constructeur japonais devrait rapidement répondre à Microsoft.