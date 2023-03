Elon Musk s'attaque aux fondamentaux de Twitter pour renouveler son modèle économique. Le milliardaire et propriétaire de la plateforme a annoncé qu'il allait revoir la politique de vérification des comptes et le fonctionnement de son algorithme de recommandation dès le mois prochain afin de rendre plus attractif l'abonnement à Twitter Blue, facturé une dizaine d'euros par mois, qui peine à séduire les internautes alors que le réseau social connaît une grave crise de financement.

À compter du 1er avril, ainsi, les utilisateurs vérifiés par l'ancienne direction perdront leur badge bleu. Les personnalités publiques, célébrités ou journalistes ne disposeront plus d'un compte certifié s'ils ne s'acquittent pas de l'abonnement mensuel. La pastille distinctive ne sera accessible qu'aux abonnés de Twitter Blue, aux entreprises et aux comptes gouvernementaux.

Représentée par un badge bleu avec une coche blanche, cette certification permettait d'identifier les comptes des personnalités publiques, comme les célébrités, les sportifs, les figures politiques, mais aussi les journalistes, influenceurs et militants. Elle permettait notamment de lutter contre les faux comptes et l'usurpation d'identité. L'obtention d'un badge bleu était le fruit d'un processus de vérification gratuit opéré par Twitter qui passait au crible les preuves de l'activité publique des utilisateurs.

La nouvelle politique n'a plus grand chose à voir. Depuis décembre aux États-Unis et février en France, les utilisateurs de Twitter peuvent s'abonner à Twitter Blue moyennant une dizaine d'euros ou dollars par mois pour obtenir un certain nombre d'avantages, dont la certification du compte et une plus grande visibilité sur la plateforme. Depuis le début de l'année, deux types de comptes certifiés coexistent ainsi sur Twitter, les abonnés à Twitter Blue et les personnalités certifiées historiques.

Elon Musk n'a jamais caché son intention de solder cet héritage, qu'il assimile à une forme de "féodalisme", afin de rendre le pouvoir au peuple. Le milliardaire a commencé à détricoter cette marque distinctive ces derniers mois. Avant décembre, on pouvait lire au sujet d'un compte vérifié d'une personnalité publique que son compte était "certifié parce qu'il est considéré comme notable dans la catégorie des actualités, du gouvernement, du divertissement ou d'un autre domaine spécifique". Une nouvelle formule est en vigueur depuis : "Ce compte est certifié depuis un certain temps, il n'est peut-être plus notoire".

Les comptes gratuits seront moins visibles sur Twitter

Les comptes certifiés historiques sont désormais invités à basculer vers le modèle payant. Des messages d'avertissement ont été publiés en ce sens sur Twitter ces derniers jours. Soucieux de rendre la formule plus attractive, Elon Musk a également annoncé que les abonnés à Twitter Blue seront les seuls à être mis en avant dans l'onglet de recommandation "Pour vous" à compter du 15 avril. Cette section est celle qui s'affiche par défaut lorsqu'un utilisateur ouvre la plateforme. Elle est le fruit d'un algorithme qui mélange les publications des comptes suivis par l'usager à ceux des utilisateurs susceptibles de représenter un intérêt pour lui.

Elon Musk justifie cette mesure par la volonté de "lutter contre la prise de pouvoir des essaims de robots d'intelligence artificielle avancée". Selon lui, il s'agit de la seule solution de préserver Twitter des bots. Les dernières semaines ont pourtant montré qu'il était possible d'abonner un compte automatisé à Twitter Blue. Et la formule a déjà montré ses limites en matière de lutte contre l'usurpation d'identité et la désinformation. Selon les derniers décomptes, il y aurait pour le moment moins de 400.000 abonnés payants à Twitter Blue.

