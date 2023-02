Twitter Blue est disponible en France. Sans faire de bruit, le réseau social a lancé jeudi 2 février dans l'Hexagone sa nouvelle formule d'abonnement donnant accès à diverses fonctionnalités supplémentaires, dont la certification du compte, à partir de 9,60 euros par mois. Le service est matérialisé par l'arrivée d'un nouvel onglet sur l'application et la version Web du réseau social.

Introduite en 2021 dans ses premiers marchés avec une poignée d'options exclusives, l'offre premium Twitter Blue est au coeur de la nouvelle stratégie initiée par Elon Musk depuis le rachat de Twitter afin de dégager de nouvelles sources de revenus pour la plateforme en mal de rentabilité chronique.

Le milliardaire mise particulièrement sur la monétisation de l'accès à la certification, la fameuse coche bleue jusqu'ici réservée aux personnalités publiques ou notables du réseau, pour pousser les utilisateurs à s'abonner au service.

À partir de 9,60 euros par mois

Concrètement, il est désormais possible de s'abonner à Twitter Blue via un abonnement mensuel ou annuel. Le premier est affiché à partir de 8 euros par mois. Il en coûte en réalité 9,60 euros, Twitter affichant le prix hors taxe.

Il est conseillé de passer directement par la version Web pour profiter d'un prix plus intéressant car la même formule est facturée à 12 euros par mois avec un paiement depuis l'application pour iPhone ou Android car Twitter répercute la commission de 30% prélevée par les plateformes sur les transactions réalisées via leur magasin d'applications. L'abonnement annuel est quant à lui proposé à 100,80 euros par an, toutes taxes comprises.

Un compte certifié et une meilleure exposition sur le réseau social

Quels sont les avantages proposés par cette formule payante ? Le premier est l'accès à la certification du compte. Les abonnés Twitter Blue reçoivent la pastille bleue caractéristique des comptes vérifiés. Ils doivent pour cela fournir quelques informations à la plateforme pour faire vérifier leur identité et éviter les dérives liées aux usurpations de profils. Les membres Twitter Blue ont la garantie de voir leurs tweets mieux mis en avant sur la plateforme, dans les recherches notamment.

L'abonnement donne aussi accès à plusieurs fonctionnalités exclusives, comme la possibilité de modifier un tweet après publication. En cas de faute d'orthographe, par exemple, il sera ainsi possible de l'éditer jusqu'à cinq fois dans les 30 minutes suivant sa publication. Les anciennes versions du tweet resteront toutefois accessibles dans des annotations.

Enfin, les abonnés à Twitter Blue peuvent publier des vidéos dans une meilleure qualité, en Full HD (1080p) et plus longues, jusqu'à une heure. Ils ont aussi la possibilité, plus anecdotique, de pouvoir afficher un NFT, un jeton non-fongible cryptographique, en photo de profil, et de modifier l'icône de Twitter sur leur mobile. Outre la France, la nouvelle offre Twitter Blue est aussi disponible aux Etats-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans plusieurs pays anglo-saxons.

