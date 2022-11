Twitter crée un nouveau badge de certification "Officiel", Elon Musk le supprime dans la foulée

La politique de certification des comptes Twitter vire au grand n'importe quoi depuis le rachat d'Elon Musk. Alors que la certification payante via la refonte de Twitter Blue se fait toujours attendre aux États-Unis et dans les marchés anglo-saxons où elle devait être déployée ce mercredi 9 novembre, le réseau social a lancé un nouveau badge dit "Officiel" pour distinguer les comptes des personnalités publiques des comptes des nouveaux abonnés payants, avant de faire rapidement marche arrière.



Cette nouvelle étiquette s'est affichée quelques heures sur certains comptes du réseau social en fin d'après-midi avant de disparaître, à l'initiative de son nouveau patron, visiblement peu convaincu. "Je viens de le tuer", a tweeté Elon Musk à propos du fameux badge, en réponse à un youtubeur. "Le badge bleu sera le plus haut degré de certification", a-t-il ajouté dans la foulée. Une nouvelle volte-face qui illustre les hésitations du milliardaire quant à la stratégie à adopter pour rendre Twitter plus rentable.

Un badge gris pour distinguer les comptes officiels des utilisateurs certifiés payants

Pour rappel, Twitter a promis dans sa dernière mise à jour que les utilisateurs souscrivant à la nouvelle formule Twitter Blue à 7,99 dollars par mois pourront obtenir un macaron bleu de certification, comme les comptes vérifiés des stars, des hommes politiques, des sportifs ou des journalistes en bénéficiaient déjà sur la plateforme. Le tout, sans vérification de leur identité, ce qui fait craindre une recrudescence des manipulations et des discours de haine sur la plateforme.

Afin de distinguer les comptes des nouveaux abonnés payants des personnalités, le réseau social a annoncé mardi soir qu'il allait introduire un nouveau label, le badge gris "Officiel", affiché sous le nom de l'utilisateur, et non à sa droite comme la coche bleue traditionnelle. L'idée est de garantir l'authenticité de ces comptes, comme le faisait...le macaron bleu jusqu'alors.

"Beaucoup de gens ont demandé comment vous pourrez faire la différence entre les abonnés à Twitter Blue avec des badges bleus et les comptes dont le caractère officiel a été vérifié. C'est pourquoi nous introduisons l’étiquette 'officiel' pour certains comptes lors du lancement", a indiqué Esther Crawford, responsable produit chez Twitter, mardi 8 novembre.

Le compte de Kylian Mbappé "Officiel" quelques heures, pas celui d'Elon Musk

Comme RTL a pu le constater, la nouvelle étiquette "Officiel" a bien commencé à être déployée mercredi 9 novembre dans l'après-midi, visible sur certains comptes, comme celui d'Emmanuel Macron, du pape François, de Kylian Mbappé, du groupe Carrefour et de nombreux médias, comme RTL, Le Monde ou Ouest-France. Son attribution semblait pour le moins aléatoire, des comptes comme ceux de la chanteuse Aya Nakamura, Roger Federer, l'Olympique Lyonnais et même Elon Musk n'en bénéficiant pas. Les badges gris ont ensuite brièvement disparu en fin de journée avant d'être à nouveau affichés puis révoqués pour de bon vers 19h, à la demande d'Elon Musk.

Difficile de dire si cette nouvelle distinction est définitivement abandonnée ou si le dossier est de nouveau entre les mains des employés de Twitter afin d'être retravaillé. À l'heure où était publié cet article, le site support de Twitter mentionnait toujours son existence.

Selon cette "foire aux questions", le badge "Officiel" a vocation à être attribué "aux comptes gouvernementaux (comptes institutionnels, représentants élus ou nommés et organisations multilatérales), certaines organisations politiques telles que les partis politiques, les sociétés commerciales, y compris les partenaires commerciaux, les grandes marques, les médias et les éditeurs, et certaines autres personnalités publiques". Il n'est pas clairement établi si tous les comptes titulaires de la certification sont censés en bénéficier à terme. Elon Musk a par exemple fait peu de cas des journalistes, "qui pensent qu'ils sont la seule source d'information légitime (...) un grand mensonge", selon lui.

La certification payante se fait toujours attendre

Par ailleurs, on ignore toujours quand sera déployé l'abonnement payant Twitter Blue, initialement prévu pour le 7 novembre puis reporté au 9 novembre pour ne pas interférer avec les élections de mi-mandat qui se déroulaient cette nuit aux États-Unis. Selon la presse américaine, Elon Musk n'exclurait pas de rendre l'accès à Twitter payant si le modèle de Twitter Blue ne s'avère pas viable économiquement.

