TEST - Le nouvel iPhone SE à 529 euros est-il une bonne affaire ?

L'iPhone SE est de retour dans une troisième version. Après 2016 et 2020, Apple a lancé vendredi une nouvelle mise à niveau du smartphone le plus abordable de son catalogue. Vendu à partir de 529 euros, soit 40 euros de plus que son prédécesseur, il embarque plusieurs composants des iPhone de dernière génération mais affiche toujours l'ancien design de l'iPhone lancé en 2014. Nous l'avons essayé quelques jours avant sa sortie pour vous dire s'il constitue une bonne affaire en ce début de printemps 2022.

La même puissance que l'iPhone 13

La grande affaire de ce nouvel iPhone est qu'il embarque la puce Apple A15 Bionic des derniers iPhone 13 et profite sur le papier de la même puissance que les modèles vendus entre 800 et 1.200 euros. La théorie est confirmée dès la première prise en main. L'iPhone SE (2022) est aussi fluide que les meilleurs iPhone. Malgré son petit format, il affiche une réactivité à toute épreuve, supporte tous les usages et permet de profiter des applications et des jeux les plus exigeants de l'App Store.

Ce processeur est aussi un gage de longévité. L'iPhone SE se pose comme l'un des smartphones les plus durables du marché. Il est l'assurance de pouvoir recevoir les prochaines mises à jour d'iOS et les patchs de sécurité pendant au moins cinq ans. Il est en outre équipé pour la première fois d'un modem 5G pour pouvoir se connecter à la nouvelle génération de réseau mobile.

Un format compact très pratique

Avec l'iPhone SE (2022), Apple recycle une nouvelle fois le corps de ses anciens iPhone. On retrouve un petit écran de 4,7 pouces encadré par deux bordures épaisses et un mode de navigation centré sur un bouton physique plus facile à appréhender que les gestes tactiles des nouveaux modèles. Un format compact à rebours des standards XXL du marché que l'on se prend à regretter tant il était pratique à utiliser au quotidien. Ce parti-pris implique aussi le retour du capteur d'empreintes digitales à la place du système de reconnaissance faciale sans perdre en efficacité.

Le nouvel iPhone SE n'est pas le téléphone le plus adapté pour la lecture avec son écran de 4,7 pouces Crédit : RTL

Cela dit, ce format a aussi ses limites. Les personnes habituées à consommer des médias sur des diagonales de plus de 5 pouces auront du mal à se refaire à la lecture sur 4,7 pouces. La technologie LCD utilisée pour l'écran se montre aussi plus en difficulté dans des conditions de fort ensoleillement que les écrans OLED des derniers iPhone.

Un appareil photo limité

Pour proposer un iPhone aussi puissant à un tarif serré, Apple fait aussi des concessions sur la partie photo. L'iPhone SE embarque toujours un seul capteur à l'arrière, une véritable exception à l'heure où la plupart des modèles multiplient les optiques pour offrir plus de polyvalence dans les usages.

Ce statut-quo est cependant compensé par les grandes capacités de la puce A15 dans le traitement des images qui lui permettent de proposer des photos un peu plus réussies le soir sans pour autant disposer d'un mode nuit à proprement parler comme sur les derniers iPhone. Pas de souci en journée, où l'appareil brille par sa réactivité et son interface complète malgré l'absence de grand-angle et un zoom numérique un peu daté. Rien de neuf à l'avant, où Apple conserve les 7 mégapixels pour les selfies.

Le nouvel iPhone SE est un peu à la traîne sur la partie photo Crédit : RTL

Reste enfin la question de l'autonomie. Si l'on se réfère aux standards du marché, celle de l'iPhone SE peut être considérée comme un défaut car il ne faut pas espérer terminer une journée sans avoir à le recharger si vous l'utilisez de façon intensive. Mais Apple a fait des efforts sur ce point, avec deux heures supplémentaires annoncées par rapport à l'ancien modèle, et il faut reconnaître une certaine progression.

Conclusion

Au final, l'iPhone SE constitue une porte d'entrée intéressante dans le catalogue Apple avec l'assurance de disposer d'un smartphone performant et compatible 5G pendant plusieurs années. Son format compact ravira les personnes qui ne sont pas passées aux mobiles tout tactile de dernière génération et les petites mains. Mais l'augmentation de son prix paraît difficile à justifier compte-tenu des limites qu'il continue d'afficher en matière de technologie d'écran, de photo et d'autonomie. Si bien que certains considéreront avec intérêt la proposition de l'iPhone 11, équipé d'un grand écran Oled, d'une configuration photo moderne et d'une meilleure autonomie pour une cinquantaine d'euros de plus. Chez la concurrence, le Galaxy A52 de Samsung et le Pixel 5A de Google proposent aussi des standards plus actuels. Sauf sur le plan des performances où l'iPhone SE (2022) n'a rien à envier à personne.