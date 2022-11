Pas de répit pour les fans de foot. Le coup d'envoi de la Coupe du monde de football au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre) coïncide cette année avec la sortie de la dernière édition de Football Manager, la très chronophage simulation de management de football, vendue à plus d'un million d'exemplaires l'an passé.

Disponible depuis le 8 novembre sur PC, Mac, Xbox, mobile et pour la première fois sur PS5, FM 2023 vous place dans la peau d'un entraîneur de foot en charge de tous les aspects de la vie du club au quotidien, des tactiques aux transferts, à la manière d'un manager à l'anglaise.

Le succès de cette série éditée par Sports Interactive, née dans les années 2000 sous le titre de L'Entraîneur (ou Championship Manager), tient beaucoup à son réalisme. Des centaines de milliers de joueurs, éducateurs, préparateurs et dirigeants y sont référencés, des stars du jeu aux anonymes des petits clubs. Leurs qualités et leur potentiel sont reflétés avec tant de précision par les développeurs que certains clubs professionnels n'hésitent pas à s'en servir pour leur propre recrutement.

La Ligue des champions s'ajoute à la base de données

Comme chaque année, la base de données est mise à jour avec les effectifs et les notations actualisés avec les derniers mouvements à date du mois d'octobre. Les nouvelles règles du fair play financier, les contraintes géopolitiques liées au Brexit et les cinq remplacements hérités de la pandémie sont pris en compte. FM 2023 accueille cette année les droits des compétitions européennes qui apportent une touche de réalisme supplémentaire avec l'habillage et les hymnes officiels de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conference.

Tous les championnats ne sont cependant pas sous licence. Si la Ligue 1, la Bundesliga et la quasi-totalité de la Série A sont bien présentes, FM 2023 ne dispose pas des droits de la Premier League ou de la Liga. Cela se traduit par des noms d'équipes génériques et l'absence des photos officielles des joueurs. Mais le jeu peut s'appuyer sur une communauté très prolifique qui propose des patchs en téléchargement gratuit pour combler ces manques et optimiser le jeu avec tous les éléments graphiques officiels.

Cette édition est évidemment marquée par la Coupe du monde de football au Qatar qui interrompt la saison à partir du 20 novembre. Dans la partie que nous avons disputée, c'est le Brésil qui a remporté le titre suprême, en disposant largement de l'Angleterre en finale (4-2). La route de l'Équipe de France s'est quant à elle arrêtée en quart de finale face aux Anglais (1-0, après prolongation). Les Bleus, cette fois avec Karim Benzema et la surprise Maxime Lopez, avaient pourtant survolé les rencontres précédentes, avec notamment un quadruplé de Mbappé face à l'Australie et une démonstration face à la Tunisie.

Dans FM 2023, la Coupe du monde démarre de la meilleure des façons pour les Bleus Crédit : Football Manager 2023

Pour le reste, FM 2023 introduit plusieurs nouveautés qui viennent elles aussi renforcer le réalisme du jeu. Un nouveau menu fait son apparition pour obtenir une vision à moyen et long terme de son effectif et combler les manques à venir à certains postes dans les futurs recrutements. Les recruteurs partagent plus régulièrement leurs analyses et suggestions de joueurs à observer et de jeunes stars en devenir pour renforcer l'équipe. Il est aussi possible de discuter directement avec un agent de joueur pour définir les modalités d'un éventuel transfert avant de formuler une offre à son club.

Au quotidien, la communication avec les supporters est désormais un pan à ne pas négliger. Les demandes des fans devront être prises en compte dans la conduite du club sous peine de voir votre cote diminuer auprès des dirigeants et d'être rapidement sur la corde raide. En match, les animations ont été légèrement améliorées mais le moteur visuel commence à être un peu daté, avec des graphismes globalement moyens, même si cela permet au jeu d'être accessible à un maximum de machines.

FM se repose sur ses acquis mais reste la référence

FM 2023 se pose cette année encore comme la simulation phare de management footballistique. Le titre promet une durée de vie quasiment infinie à la faveur de sa base de données sans équivalent et apporte quelques ajouts appréciables sur la forme surtout avec l'ajout des licences officielles des coupes d'Europe. Les autres nouveautés semblent pour le moins anecdotiques, si bien que la différence avec l'édition précédente ne saute pas vraiment aux yeux : le téléchargement d'une base de données peut suffire cette année encore à actualiser l'édition précédente, FM 2022, vendue autour de 20 euros, avec les effectifs à jour. On attend aussi toujours de voir le jeu accueillir ses premières équipes féminines.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info