Faillite de FTX : 4 questions pour comprendre le scandale qui fait trembler les cryptomonnaies

L'industrie des cryptomonnaies vit son moment "Lehman Brothers". La société FTX, une des plus importantes plateformes d'échange de cryptoactifs au monde, a annoncé vendredi 11 novembre son dépôt de bilan et la démission de son patron, le multimilliardaire Sam Bankman-Fried, emportée par un tsunami de doutes sur sa solvabilité une semaine seulement après des révélations portant sur un possible conflit d'intérêt qui ont pris de court jusqu'à ses propres employés.

La déroute éclair de cet empire des cryptos, encore valorisé 32 milliards de dollars il y a quelques jours, entraîne dans sa chute plus d'une centaine d'entreprises du secteur et menace les avoirs d'une centaine de milliers d'investisseurs, dont de nombreux particuliers, désormais suspendus à la procédure de liquidation engagée par l'entreprise aux États-Unis.

Par sa fulgurance et son retentissement, la banqueroute de FTX porte un choc sans précédent à la jeune industrie des cryptos, pourtant souvent décrite comme un "far west" et habituée aux scandales. En proie à une grave crise de confiance, les professionnels du secteur sont désormais à la manoeuvre pour éviter la contagion et garantir la stabilité d'un système qui se prépare à faire l'objet d'un tour de vis réglementaire pour limiter ses excès. On vous explique pourquoi cette affaire promet de faire date dans l'histoire de la finance.

1 - Qu'est-ce que FTX ?

FTX est un crypto-exchange centralisé (CEX), une plateforme en ligne qui permet d'échanger des cryptomonnaies contre d'autres monnaies numériques ou fiduciaires. Créée en 2018 et domiciliée aux Bahamas depuis, elle était à l'origine spécialisée dans les futures, des produits financiers risqués. Mais elle s'est rapidement imposée comme l'une des plateformes de trading de cryptos les plus populaires, utilisée à la fois par les experts en trading et les petits investisseurs. Considéré comme l'un des "exchanges" les plus sûrs, FTX était jusqu'à la semaine dernière la deuxième bourse crypto au monde, derrière le géant d'origine chinoise Binance.

L'histoire de FTX est intimement liée à celle de son fondateur, Sam Bankman-Fried, plus connu sous le surnom SBF. Cultivant un profil atypique dans son look comme dans ses sorties médiatiques, ce prodige des mathématiques diplômé du MIT était considéré à seulement 30 ans comme l'un des personnages les plus influents de la planète crypto, à la tête d'une fortune estimée à 16 milliards de dollars il y a une semaine encore. Il s'était imposé ces derniers mois comme le chevalier blanc de l'industrie en sauvant plusieurs acteurs majeurs de la faillite via son fonds d'investissement Alameda Research, amenant le célèbre magazine Fortune à se demander s'il n'était pas le prochain Warren Buffet. Lobbyiste assumé, SBF était aussi l'interlocuteur privilégié des politiques en charge de la régulation du secteur et le deuxième donateur du parti démocrate aux États-Unis.

Son empire des cryptos était aussi célèbre pour ses investissements dans le sport, à travers le sponsoring de l'écurie de Formule 1 Mercedes, celui de l'équipe de NBA des Golden State Warriors ou le naming du stade des Miami Heats, la FTX Arena. Il s'était aussi offert des ambassadeurs de renom, comme le footballeur américain Tom Brady, son ex-compagne Gisele Bündchen, la joueuse de tennis Naomi Osaka ou l'ancien basketteur Shaquille O'Neal.

2 - Pourquoi FTX est-il tombé ?

Un scoop et quelques tweets ont finalement eu raison de l'empire de SBF. La déroute de FTX trouve son origine dans la publication le 2 novembre d'un article de presse du site spécialisé américain Coindesk selon lequel la trésorerie d'Alameda Research, un fonds d'investissement créé par SBF censé être séparé des activités de FTX, reposait en grande partie sur le FTT, la cryptomonnaie inventée par sa société-soeur, et non sur un actif indépendant comme il est de coutume. Suffisant pour jeter le trouble sur la valeur réelle des actifs du fonds d'investissement et sur sa solvabilité si le cours du FTT venait à s'écrouler.

Quatre jours plus tard, Changpeng Zhao, le fondateur et patron de Binance, la plateforme concurrente et première bourse crypto au monde, a donné une toute autre ampleur à ces soupçons en indiquant sur Twitter que Binance allait liquider les FTT en sa possession du fait des révélations récentes. De nombreux utilisateurs se sont alors empressés de vendre les FTT en leur possession par crainte de voir l'actif dévalorisé.

Malgré un discours rassurant de Sam Bankman-Fried, cette communication a provoqué l'effondrement du cours du FTT et la plateforme FTX s'est rapidement retrouvée en manque de liquidités face à la ruée des clients qui commençaient à enregistrer des pertes. Les retraits ont été suspendus de l'échangeur à partir du 9 novembre laissant des milliers d'investisseurs dans l'incapacité de transférer leurs actifs. Binance a proposé dans un premier temps à son concurrent de le racheter mais a finalement fait volte-face après un audit révélant une mauvaise gestion des capitaux des clients. FTX s'est déclaré en faillite deux jours plus tard. Les rênes de l'entreprise ont depuis été confiées à un spécialiste américain des liquidations pour une procédure qui promet de prendre des années avec des actifs et des dettes valorisés entre 10 et 50 milliards de dollars. Une enquête a été ouverte par la Securities Exchange Commission et le département de la Justice à New York.

En marge de la chute éclair de FTX, de nombreuses révélations ont jeté une lumière crue sur les pratiques de SBF. Selon le Wall Street Journal, FTX aurait accordé jusqu'à 10 milliards de prêts à Alameda Research pour financer des placements ultra-spéculatifs en utilisant les dépôts de ses clients, estimés à 16 milliards de dollars. L'entrepreneur aurait transféré ces dépôts via une "porte dérobée" implémentée dans la comptabilité de la société à l'insu de ses propres employés. Une partie de ces fonds seraient d'ores et déjà évaporés, selon Reuters, qui évoque entre 1 et 2 milliards de dollars perdus. Il paraît dès lors peu probable que FTX parvienne à rembourser ses créanciers.

3 - Quelles conséquences pour les cryptos ?

De l'avis des spécialistes, le monde des cryptomonnaies vit son moment "Lehman Brothers", la banque d'investissement américaine dont la faillite fut à l'origine de la crise financière de 2008. Si les répercussions s'avèrent limitées sur le secteur financier à ce stade, les liens de FTX et Alameda Research avec les autres plateformes, fonds et projets cryptos font craindre un effet domino pouvant conduire à l'effondrement du château de cartes. Car contrairement au secteur bancaire à l'époque, aucun État ni banque centrale n'est en mesure de sauver FTX, ni de restaurer la confiance dans les cryptomonnaies à court terme.

Par crainte d'un "bank run" crypto, une panique qui verrait des millions d'investisseurs demander le retrait de leurs dépôts faisant courir un risque de liquidité aux plateformes, les principaux acteurs du secteur ont entrepris de montrer leur bonne foi en faisant preuve de transparence sur leurs réserves. Soucieux de préserver l'équilibre de l'industrie, Binance a par ailleurs annoncé la création d'un fonds d'urgence commun pour l'écosystème pour aider les entreprises en manque de liquidités. Des retraits massifs ont néanmoins été observés sur les "exchanges" ces derniers jours, amenant certaines plateformes à montrer des signes de faiblesses. Les rumeurs d'insolvabilité se multiplient en parallèle à l'endroit de certaines plateformes et projets plus ou moins exposés à FTX.



Dans ces conditions, le secteur crypto se prépare naturellement à faire l'objet d'un tour de vis réglementaire, contre lequel il a pourtant ardemment bataillé ces derniers mois, porté par l'idéal d'un système en dehors du système monétaire. Le manque de transparence de FTX et de la plupart des plateformes pourrait pousser les États-Unis et l'Union européenne à durcir l'encadrement des cryptomonnaies en transposant les règles en vigueur dans le monde bancaire. La banque centrale américaine (Fed) a déclaré lundi que la chute de FTX était la preuve que le secteur doit être soumis à la même réglementation que le secteur financier traditionnel, car il comporte les mêmes risques. Le CEO de Binance a admis que son industrie avait "besoin de certaines réglementations", et que celles-ci devaient être "stables". Une nouvelle réglementation est attendue sur le sujet en Europe d'ici à 2024.

4 - Les utilisateurs vont-ils un jour récupérer leurs fonds ?

Si le naufrage de FTX promet de faire date dans le monde de la finance, il met aussi les investisseurs particuliers en première ligne. Attirés par la solide réputation de la plateforme, ses rendements avantageux et certains instruments de trading complexes interdits sur d'autres échangeurs, des dizaines de milliers de particuliers (dont de nombreux Français) avaient déposé des fonds sur FTX. Ils sont désormais contraints de patienter de longs mois pour savoir s'ils pourront récupérer une infime partie de l'argent qu'ils ont investis. Certains témoignages font déjà état de la perte des économies d'une vie, ou du fruit de plusieurs années d'investissement dans les crypto. Incités par l'entreprise, beaucoup d'employés de FTX avaient placé leurs propres salaires sur la plateforme.



L'affaire met ainsi en lumière un adage bien connu des amateurs de cryptomonnaies, "not your keys, not your cryptos" ("pas vos clés, pas vos cryptos"), signifiant que les actifs détenus sur les plateformes d'échanges centralisées ne sont pas la propriété de leur détenteur tant qu'ils sont conservés sur les portefeuilles virtuels de ces entreprises qui peuvent décider unilatéralement de couper les retraits si elles font face à un choc de liquidité. Les experts recommandent aux investisseurs en cryptomonnaies de conserver leurs actifs sur des "cold wallets", des périphériques de stockage physiques protégés par une clé privée, plus ennuyeux pour mener des activités de trading, mais qui constituent la seule possibilité de posséder durablement ses actifs.