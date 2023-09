Test de FC 24 : presque le même que FIFA 23 et une petite révolution

C'est une petite révolution dans le monde des jeux vidéo. La sortie de FC 24, disponible sur les consoles et sur PC ce vendredi 29 septembre, sonne le glas d'un partenariat de 30 ans entre EA Sports et la FIFA. Ce changement de nom, fruit d'une affaire de gros sous plus que d'une réelle volonté d'émancipation, ouvre la voie à des évolutions dans la formule qui a fait son succès, sans toutefois remettre en question son identité.

Exit FIFA, place à FC 24, donc. Dès le premier lancement, EA Sports entend montrer qu'il s'agit d'un jeu différent, visuellement, du moins. Les menus sont revus avec une esthétique noire et verte dominante en lieu et place du bleu de l'opus précédent. Les différents modes de jeu sont désormais représentés sous forme de liste où le texte supplante les anciens blocs en tuile. Mais ces changements sont avant tout cosmétiques. Pour preuve, en navigant dans l'interface, on retrouve rapidement des sous-menus totalement inchangés, similaires à ceux de FIFA 23.

Un gameplay dans la continuité de FIFA 23

Une fois le match lancé, rien ne change fondamentalement. FC 24 est très proche de FIFA 23 manette en main. Un peu plus lent, peut-être un peu plus nerveux, il fait toujours la part belle aux joueurs rapides et aux balles en profondeur. Cette filiation n'est pas une surprise étant donné que le titre s'appuie sur le même moteur de jeu que l'an passé. Les graphismes sont au diapason : malgré l'ajout de nouvelles animations, on a l'impression de jouer au même titre que l'an passé. D'autant que la modélisation de certains joueurs laisse à désirer, comme Griezmann, toujours coiffé d'un chignon "in game".

Le plus grand changement en matière de "gameplay" réside dans l'apparition des "styles de jeu" ou "playstyles". Une trentaine de capacités spécifiques propres à certains joueurs basées sur leurs caractéristiques réelles. On trouve par exemple le style "course rapide" pour Mbappé, "têtes puissantes" pour Haaland et "tir en finesse" pour Benzema. Cet ajout a le mérite d'ajouter une nouvelle dimension au gameplay. Les puristes le trouveront probablement trop arcade : à l'instar des tirs puissants introduits avec FIFA 23, ces "super pouvoirs" font mouche presque à chaque fois.

Pour le reste, le passage de FIFA à FC 24 ne se fait pas sentir sur le plan des contenus. FC est seulement privé des droits de la coupe du monde mais conserve le reste de son immense base de données, dont la licence de la Ligue des champions. EA Sports annonce plus de 700 clubs et quasiment 20.000 joueurs licenciés. Une profondeur appréciable en mode carrière, où il est désormais possible de recevoir le Ballon d'or, à l'issue d'une animation montrant la remise du trophée des mains d'Éric Cantona.

Les joueuses dans Ultimate Team : une visibilité inédite pour le foot féminin

L'essentiel des changements concerne finalement Ultimate Team, le très populaire et lucratif mode de jeu qui a généré l'an passé un mil