Pourquoi le jeu FIFA va-t-il changer de nom ?

C'est l'heure du divorce entre la FIFA et EA sports. L'édition 2023 du jeu vidéo FIFA sera la dernière à porter ce nom. Les suivantes s'appelleront EA sports FC.

Depuis 1993, les deux marques étaient associées pour créer le jeu vidéo vendu à plusieurs centaines de millions d'exemplaires depuis sa première édition. Plusieurs raisons expliquent ce divorce après près de 30 ans de collaboration. L'Équipe rappelle que l'éditeur de jeux vidéo évoque une volonté de "contrôler la marque, qu'elle (leur) appartienne" et une volonté de "bâtir le plus grand club de football au monde" pour se justifier.

Le président d'EA sports avait parlé à ses salariés en réunion en novembre dernier, qui a été dévoilé par le site VideoGamesChronicle. On y entend Andrew Wilson affirmer que " la marque FIFA à plus de sens en tant que jeu vidéo qu'en tant qu'instance dirigeante du football" avant d'ajouter : "en gros, ce que nous obtenons de la FIFA dans une année sans Coupe du monde, ce sont les quatre lettres sur le devant de la boîte, dans un monde où la plupart des gens ne voient même plus la boîte parce qu'ils achètent le jeu en ligne. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous voulons développer la franchise, et ironiquement, la licence FIFA a en fait été un obstacle à cela."

De leur côté, des médias anglophones expliquent que le divorce entre les deux mégalodons du ballon rond est dû à un problème financier, rapporte RMC. La Fédération Internationale de Football réclamerait 2,5 milliards de dollars pour renouveler un accord prête-nom sur dix ans. Or, l'éditeur de jeux vidéo est convaincu de ne plus avoir besoin du nom de FIFA pour garantir son succès.

