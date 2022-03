Télépathie : où en est la recherche ?

Depuis plus d'un siècle, des recherches sont menées pour développer la télépathie chez l'humain. Conclusion : notre corps ne semble pas être capable de pouvoir communiquer par la pensée. Mais des technologies pourraient changer la donne.

Des messages ont ainsi déjà été envoyés par "télépathie". En 2014, un émetteur à Thiruvananthapuram, en Inde, a envoyé un message à un récepteur français à Strasbourg, par la pensée, grâce à un casque à électrodes sensibles aux ondes cérébrales. L'émetteur envoyait le signal de bouger le bras ou le pied, que le récepteur comprenais par l'apparition ou non d'une tache lumineuse dans son champ visuel. Cette technique a pu être poussée jusqu'à envoyer deux mots, "ciao" et "Hola", qui ont pu être transmis correctement avec un taux d'erreur inférieur à 10%. Ce projet à tout de même nécessité plusieurs heures. Le projet n'est donc, pour l'instant, pas exploitable au quotidien.

Télépathie avec des appareils électroniques

Plus récemment, Elon Musk a co-fondé la start-up Neuralink, qui cherche à produire des implants cérébraux capable de soigner certaines maladies neurologiques. Le milliardaire américain aimerait développer sa technologie sur un autre plan que le médical : il veut que l'humain puisse interagir avec les machines par la seule force de la pensée.

Mercredi, c'est Snapchat qui a fait un pas de plus vers la télépathie. L'entreprise américaine a racheté la start-up parisienne NextMind, qui mesure l'activité neuronale afin de contrôler des appareils électroniques par la pensée. Selon Snap, ce rachat lui permettra d'approfondir ses recherches dans le domaine de la réalité augmentée, et ainsi développer ses lunettes connectées "Spectacle". Pour les utiliser, il faut mettre autour de son crane un bandeau dans lequel se trouvent des capteurs qui mesurent les ondes cérébrales dans le but de comprendre les intentions de la personne, puis de les traduire dans des applications adaptées.