Il y a maintenant plusieurs semaines, WhatsApp a annoncé la fin du support de certaines versions des systèmes d'exploitation mobiles Android et iOS. À partir de ce lundi 1er novembre, la célèbre messagerie ne pourra plus être mise à jour sur les smartphones qui n'utilisent pas a minima iOS 10 ou Android 4.1. Une situation qui concerne potentiellement une quarantaine de modèles.

Une liste d'appareils a été diffusée. Elle correspond aux smartphones qui ont été commercialisés sous l'une des versions de ces systèmes d'exploitation qui ne seront plus supportées au 1er novembre, à savoir iOS 9 pour les appareils Apple et Android 4.04 pour les autres fabricants.

On trouve dans cette liste des appareils anciens, comme le Galaxy S2, lancé en 2011 par Samsung, et d'autres plus récents, comme l'iPhone SE première génération, commercialisé en 2016.

Tous ces téléphones sont loin d'être en état de fonctionner correctement en cette fin d'année 2021. S'ils sont potentiellement encore au point sur le plan mécanique, la plupart de ces modèles sont aujourd'hui limités par les évolutions logicielles des applications et des systèmes d'exploitation.

Les iPhone en circulation n'utilisent plus iOS 9

La situation est relativement simple chez Apple. Les iPhone 6S, 6S Plus et SE première génération ont été lancés entre fin 2015 et début 2016 avec iOS 9. Ils sont encore éligibles à la migration vers iOS 15, diffusée cet automne. Ils peuvent facilement être mis à jour et continuer à utiliser WhatsApp sans problème. Une immense proportion d'entre eux n'utilise d'ailleurs plus iOS 9 depuis longtemps. En 2019, 90% des iPhone lancés lors des quatre années précédentes étaient déjà passés à iOS 12. La situation était quasiment identique en 2020 avec iOS 13.

La fin du support de WhatsApp concerne en réalité les modèles antérieurs à l'iPhone 5, à savoir l'iPhone 4S, l'iPhone 4 et les iPad 2 et 3 qui sont bloqués à iOS 9. Mais ces appareils ne fonctionnent déjà plus avec la plupart des services et ne sont plus protégés contre les cybermenaces actuelles.

De leur côté, les iPhone 5 et 5C sont bien compatibles avec iOS 10 mais ils n'ont plus reçu de mise à jour par Apple depuis juillet 2019. Leur utilisation n'est donc plus recommandée. Reste l'iPhone 5S, lancé avec iOS 7 et toujours supporté via la mise à jour iOS 12, dont la dernière livraison remonte à fin septembre.

Google a déjà cessé le support d'Android 4.1 cet été

La situation est plus complexe chez Android. Tous les appareils de la liste ont été lancés sous une version antérieure à Android 4.1 Jelly Bean mais sont éligibles à la mise à jour vers cette version du système d'exploitation qui date de 2012. Cela ne signifie pas qu'ils sont encore utilisables aujourd'hui. Certains modèles ont pu être délaissés par les fabricants ou ne sont tout simplement plus pris en charge par Google, qui a annoncé cet été la fin du support d'Android Jelly Bean.



En résumé, l'annonce de WhatsApp concerne une infime partie des utilisateurs de la messagerie. Google révélait cet été que Android Jelly Bean était encore installé sur moins de 1% des 3 milliards d'appareils Android en circulation, soit une trentaine de millions de téléphones à travers le monde.



Le prisme se resserre encore un peu plus si l'on observe la situation au niveau français. Selon l'Arcep, plus de huit personnes sur dix renouvellent leur smartphone tous les trois ans au maximum, ce qui signifie qu'une grande partie des utilisateurs de WhatsApp n'ont pas de souci à se faire pour le moment.

Comment faire la mise à jour de votre système d'exploitation

Si vous utilisez un smartphone depuis plus de trois ans, cette annonce est l'occasion de vérifier que vous disposez de la version la plus à jour de votre système d'exploitation. Sur Android, il faut se rendre dans les paramètres, puis dans l'onglet "Système" et dans les "Paramètres avancés". Cliquez ensuite sur "Mise à jour du système" pour vérifier si une version est disponible.



Chez Apple, l'opération nécessite de passer par les "Réglages", puis l'onglet "Général" et la section "Mise à jour logicielle". Pensez à garder votre appareil branché sur secteur et connecté au Wi-Fi pour télécharger et installer la mise à jour.