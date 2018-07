publié le 27/10/2016 à 11:53

Et si la vague Pokémon Go était en train de s'essouffler ? Depuis son lancement en juillet 2016, le jeu pour smartphones en réalité augmenté est devenu un véritable phénomène de société. Pokémon Go a beau rester très populaire, sur les réseaux sociaux, la fatigue commence à se faire sentir. Ainsi, selon la plateforme de veille médiatique Visibrain, 31,1 millions de tweets mentionnaient le jeu en juillet. Trois mois plus tard, en septembre, ce chiffre est passé à 5,4 millions de tweets, accusant ainsi une baisse de 83%.



Autre signe de perte de vitesse : les utilisateurs qui paient désertent de plus en plus l'application. L'application a perdu 79% de ses utilisateurs depuis qu'elle atteint son pic le 15 juillet dernier, selon une étude de Slice Intelligence. Un phénomène qui pourrait menacer la rentabilité du jeu de Niantic, le développeur de l'application. Fin août, l'application avait déjà perdu 15 millions d'utilisateurs dans le monde, et son nombre d'utilisateurs quotidiens était passé de 20 millions à 30 millions en quelques jours, malgré les nombreuses mises à jour faites par Niantic.

Face aux nombreux accidents causés par l'usage imprudent de Pokémon Go au volant, le développeur vient en outre de renforcer le blocage de l'application pour les conducteurs et les passagers en voiture. L'application détectera désormais la vitesse du véhicule et au-delà de 50 km/h, supprimera l'apparition de Pokémon sur la carte. Une décision qui vient aussi pénaliser les joueurs dans les transports en commun et qui pourrait donc accélérer encore un peu la baisse d'intérêt pour le jeu.

Peu de changements pour la mise à jour Halloween

Niantic, avec son jeu phare Pokémon Go, tente de reconquérir les utilisateurs grâce à une nouvelle mise à jour Halloween. Face à une baisse importante de ses utilisateurs, 50 millions début août contre 15,4 millions en octobre d'après Le Figaro, Pokémon Go a tenté de créer un nouvel univers pour Halloween entre le 26 octobre et le 1er novembre.

Malgré un teaser alléchant, la seule modification importante concerne les bonbons qui seront doublés pour chaque Pokemon capturé lors de cet événement. L'autre transformation notable est le petit changement cosmétique du jeu, avec l'ajout d'icônes sur le type de Pokémon (eau, feu, spectre). Pour l'occasion, Pokémon Go sera décoré aux couleurs d'Halloween avec davantage de Pokemon spectre dans vos rues : Fantominus, Nosferalto, Spectrum.



Ces changements restent malgré tout décevants. En dehors de ces petites modifications cosmétiques, on peut toujours regretter le manque de nouveautés : les transferts de Pokémon entre les utilisateurs, un radar de pokémon, des échanges de combats entre les dresseurs ou encore des nouveaux Pokémon.

> Pokémon GO - Halloween Is Approaching...