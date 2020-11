PS5, Xbox Series X : premiers bugs au démarrage pour les consoles next-gen

publié le 25/11/2020 à 14:05

C'est le lot habituel des consoles de jeu achetées "day one". La première génération d'un produit technologique grand public est souvent sujette à des dysfonctionnements qui sont corrigés par le constructeur à la faveur d'un patch avant le lancement d'une seconde version optimisée plusieurs mois après.

Commercialisées depuis la mi-novembre, la PlayStation 5 et, dans une moindre mesure la Xbox Series X, n'échappent pas à cette règle. De nombreux utilisateurs français ont remonté les problèmes rencontrés avec leur machine ces derniers jours. Et il n'est pas question de nuage de fumée, comme certains ont tenté de le faire croire pour la console de Microsoft.

La grande majorité des problèmes concerne la PS5. Certains utilisateurs se plaignent du bruit fait par le système de ventilation de la console, pourtant censée être silencieuse, un défaut semble-t-il causé par une étiquette mal collée. D'autres ont rencontré des messages d'erreur au téléchargement ou au lancement de certains jeux, des bugs graphiques parfois étonnants, mais aussi des problèmes pour redémarrer la console après une mise en veille.

La Xbox Series X n'est pas épargnée non plus. Des utilisateurs ont rencontré des crashs intempestifs durant certains jeux, des problèmes pour partager des captures d'écran et des soucis avec les gâchettes défectueuses de certaines manettes.

Des mises à jour sont régulièrement déployées

Sony ne s'est pas encore prononcé officiellement sur ces premiers dysfonctionnements. Mais l'équipe française en charge de sa communication de l'entreprise nous indique que tous ces problèmes ont été remontés et que le constructeur travaille à les résoudre au niveau mondial. Des mises à jour sont régulièrement proposées depuis le lancement de la console pour améliorer ses performances. En attendant, Sony conseille d'éteindre la console au lieu de la mettre au repos. Microsoft n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.

Plusieurs distributeurs joints par RTL ont confirmé que des clients avaient joint leur service client pour se plaindre du fonctionnement de leur console. Un échange du produit leur est alors proposé mais sans aucune visibilité sur les délais de livraison des nouvelles machines qui sont en rupture de stock au niveau mondial.

Ces contretemps sont loin d'être exceptionnels pour de nouvelles consoles. Fin 2013 déjà, la PS4 et la Xbox One avaient connu un lancement laborieux. Certains utilisateurs avaient été confrontés à divers problèmes comme le mystérieux "rayon bleu de la mort" de la PS4 et un dysfonctionnement du lecteur de disque de la Xbox One empêchant l'installation des jeux. Les deux constructeurs avaient réagi promptement et procédé aux échanges des consoles défectueuses avant que ces bugs ne prennent de l'ampleur.