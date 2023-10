Pourquoi Facebook et Instagram pourraient bientôt proposer une offre payante en France

Êtes-vous prêts à payer quelques euros chaque mois pour utiliser Facebook et Instagram sans publicité ? Cette offre pourrait devenir réalité sur vos réseaux sociaux dans les prochains mois. D'après le Wall Street Journal, le groupe Meta envisage de proposer une formule payante à ses utilisateurs européens pour se conformer aux lois locales de protection des données personnelles. Avec le Digital Services Act (DSA), entré en vigueur en août dernier, les internautes ont la possibilité de refuser la diffusion de publicité ciblée sans pour autant être privés de l'utilisation d'une plateforme. La multinationale serait en négociation avec Bruxelles depuis plusieurs semaines à ce sujet, toujours dans l'attente d'une validation de sa stratégie.

Concrètement, les usagers de Facebook et Instagram pourraient avoir le choix à l'avenir de continuer à accepter l'affichage de publicités, personnalisées ou non, pour pouvoir utiliser ces plateformes gratuitement. Mais ils pourraient aussi prendre le parti de payer un abonnement mensuel de 10,5 euros par mois (13 euros depuis l'App Store ou le Play Store qui prélèvent une commission) pour être débarrassé de toute forme de publicité. Soit entre 16,5 et 19 euros pour utiliser un compte Facebook et un compte Instagram sans publicité, à raison de 6 euros par compte supplémentaire.&n