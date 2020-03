publié le 05/03/2020 à 05:55

On reçoit entre 90 et 120 mails par jour. 6000 milliards de SMS sont envoyés chaque année dans le monde. 25 mille milliards de messages devraient être échangés en 2020 sur Whatsapp. En voyant de tels chiffres, on peut légitimement penser que nous sommes tous un peu débordés... Mais au-delà du manque de temps, pourquoi ne répondons-nous pas toujours aux messages que nous recevons ? Paradoxalement, pourquoi pouvons-nous mal vivre l’absence de réponse des autres ? Les messages sont-ils vraiment un bon moyen de communication ? Que disent-ils de nous ?

Invité.e.s

- Malene Rydahl, auteure et conférencière spécialisée dans les thématiques du bien-être et de la performance qu'elle enseigne à Science Po paris et HEC Executive Education. Auteure de Je te réponds…Moi non plus (Editions Flammarion)



- Mickaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines). Auteur de Et si les écrans nous soignaient (Editions Erès)

