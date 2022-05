Pixy, le mini-drone de Snapchat, qui vous suit partout pour vous prendre en selfie

Snapchat lance un nouveau produit en France. À l'occasion de sa conférence Snap Partner Summit, l'entreprise américaine à l'origine du célèbre réseau social qui a popularisé les stories éphémères a annoncé qu'elle allait lancer un mini-drone capable de prendre des photos et filmer de manière autonome en toute simplicité.

Baptisé Pixy, ce drone de poche jaune vif d'à peine 100 grammes est pensé comme un petit compagnon à amener avec soi partout où l'on va pour immortaliser et partager sur les réseaux sociaux des tranches de vie sous un jour nouveau.

Quatre modes de vue sont proposés par défaut. L'utilisateur n'a qu'à appuyer sur un bouton pour que le drone s'élève puis tourner une molette pour choisir l'angle de la prise de vue entre un mode stationnaire, un mode orbite à 360 degrés, un mode suivi, un mode éloigné et un mode personnalisé.

Vendu en quantité limitée à 250 euros en France

L'appareil est connecté au smartphone et à l'application Snapchat où l'utilisateur peut télécharger les images, les éditer, les monter et appliquer les filtres qui ont fait le succès de la plateforme avant de les partager à ses contacts. La batterie est en mesure d'assumer cinq à huit vols d'une vingtaine de secondes.

Le Pixy sera commercialisé dans les prochaines semaines aux États-Unis et en France, où Snapchat compte 25 millions d'utilisateurs, au prix de 249 euros avec un câble de charge USB, un pare-chocs et une sangle pour le transport, ou 275 euros avec une double batterie rechargeable, Il sera produit en quantités limitées et il ne sera pas forcément facile de mettre la main dessus au-delà du site dédié sur lequel il sera proposé.

Snapchat veut s'imposer comme un leader de la réalité augmentée

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie à long terme de Snap, le groupe derrière Snapchat, qui souhaite devenir un leader de la réalité augmentée, la technologie qui permet d'afficher des effets en 3D sur l'environnement réel. Ce marché est aussi lorgné par les grands groupes technologiques concurrents comme Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Xiaomi ou Oppo.

Cinq ans après la commercialisation des premières lunettes Spectacles, capables de filmer du point de vue de leur porteur, Snap prépare d'ailleurs une quatrième version de ses lunettes-caméras, dotées cette fois de fonctions avancées de réalité augmentée afin de permettre à ses utilisateurs d'afficher des filtres animés devant leurs yeux. Ces lunettes ne devraient pas voir le jour avant plusieurs années.