Twitter : faut-il avoir peur d'Elon Musk ?

Le sujet du jour. Elon Musk est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à plus de 200 milliards de dollars. Après les voitures électriques et les fusées, le milliardaire s'empare maintenant de Twitter. Le réseau social compte plus de 85 millions d'utilisateurs à travers le monde et annonçait ce lundi 25 avril, son nouveau propriétaire. L'arrivée d'Elon Musk, dans la sphère de la communication et de l'influence, inquiète et questionne quant aux réelles intentions de cette personnalité controversée…

Pourquoi on en parle ? Faut-il avoir peur des intentions d'Elon Musk ? Qu'est-ce qui va changer pour le réseau social ? Un agenda politique se cache-t-il derrière ce rachat ? Cet homme a-t-il réellement des limites ? Jusqu'où est-il prêt à aller ?

L'analyse. "Elon Musk a déjà dit que la rentabilité n'était pas importante à ses yeux, qu'il ne voulait pas faire d'argent avec Twitter. Son idée est d'en faire un espace plus transparent, plus favorable à la liberté d'expression. Sa première mesure devrait être de sortir la société de la bourse, cela lui permettra d'être moins dépendant des marchés et faire un peu plus ce qu'il souhaite avec Twitter. Ensuite, Elon Musk a déjà fait, en quelque sorte, des déclarations d'intentions sur ce qu'il voulait changer concrètement dans le réseau social. L'idée, c'est d'abord d'alléger la modération. Il veut retirer de la plateforme, tout ce qui peut s'apparenter à de la censure", explique Benjamin Hue, journaliste spécialiste des nouvelles technologies sur RTL.fr.

