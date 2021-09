Passe sanitaire : plusieurs milliers de manifestants à Paris

Le mouvement de contestation contre le passe sanitaire se poursuit en France, avec un onzième samedi consécutif de manifestation. Ce 25 septembre, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés en début d'après-midi dans les rues de Paris pour dénoncer un dispositif qu'ils considèrent comme une entrave aux libertés fondamentales. L'occasion également de dénoncer l'obligation vaccinale aux soignants, imposée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Entre 60.000 et 80.000 manifestants ont ainsi défilé dans les rues de la capitale, encadrés par un important dispositif policier autour du cortège (partis de la gare de Lyon à destination du Sacré Coeur). "On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là", pouvait-on entendre dans la foule en quittant l'esplanade de la Gare de Lyon.

Annick Gauthier, 65 ans, explique qu'elle manifeste tous les week-end contre le protocole sanitaire en vigueur. La militante, accompagnée d'amis, est venue du Val-de-Marne pour défendre la liberté des Français qu'elle juge "spoliée".

Pour rappel, le passe sanitaire est obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes. Il a ensuite été étendu aux hôpitaux sauf urgences, aux bars et restaurants, aux grands centres commerciaux sur décision préfectorale. Depuis le 30 août, il concerne aussi les 1,8 million de salariés au contact du public. Enfin, Les jeunes âgés entre 12 et 17 ans devront respecter ce dispositif dès le 30 septembre prochain. En Conseil des ministre, un projet de loi pour proroger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre sera présenté le 13 octobre.