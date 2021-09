La diffusion sur les réseaux sociaux des passes sanitaires du Président de la République et du Premier ministre a mis en lumière la réalité des fraudes aux QR codes. Ce phénomène ne touche pas que les personnalités au plus haut sommet de l'État. Plusieurs trafics de certificats frauduleux ont été démantelés ces dernières semaines. Et selon l'Assurance maladie, plus de 35.000 personnes sont soupçonnées d'avoir utilisé illégalement un passe sanitaire à ce jour.

Si vous estimez que votre passe sanitaire a été copié, volé ou diffusé à votre insu sur Internet, il est désormais possible de le faire annuler pour en générer un nouveau. Jusqu'à présent, seule l'équipe de TousAntiCovid pouvait décider d'annuler manuellement un certificat après avoir constaté son utilisation frauduleuse.

C'est par ce biais que les codes d'Emmanuel Macron et de Jean Castex ont été inscrits sur la liste noire de l'application . Depuis, un message d'avertissement s'affiche si une personne tente de les utiliser avec l'application TousAntiCovid Verif mentionnant les risques encourus, à savoir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende pour les faussaires, 3 ans et 45.000 euros pour les utilisateurs.

Depuis ce vendredi 24 septembre, le grand public peut également directement adresser une demande de révocation aux autorités. Comme évoqué ces derniers jours par l'entourage du secrétaire d'État au Numérique, le gouvernement a mis en place un numéro de téléphone et un mail à destination des personnes qui estiment que leur QR code a été compromis. Le compte officiel de TousAntiCovid sur Twitter explique qu'il est possible de contacter le 0800087148 ou d'envoyer un mail à revocation-passe-sanitaire@sante.gouv.fr pour demander la désactivation du document et en générer un nouveau.

Comment se passe la révocation d'un passe ?

Nous avons contacté le support téléphonique qui nous a expliqué comment se passait la révocation d'un passe. Les personnes appelant cette ligne sont invitées à adresser leur demande par mail à l'adresse susnommée en joignant une copie de leur passe sanitaire et une copie de leur pièce d'identité. Elles peuvent ensuite générer un nouveau QR code en se rendant sur son compte Ameli, dans la section "Comment télécharger son certificat de vaccination". Le bouton "Mon attestation de vaccination" permet de générer un document PDF qui contient un nouveau QR code à l'intérieur.

Plusieurs questions restent cependant en suspens. On ne sait pas si les QR codes ainsi révoqués deviendront inutilisables dans l'application TousAntiCovid et dans TousAntiCovid Verif ou s'ils donneront seulement lieu à un avertissement si une personne tente de les utiliser à l'avenir. On ignore également comment se fait la communication entre la liste noire tenue par les autorités et l'application de lecture des QR codes qui est censée fonctionner en local sans stocker ni partager de données avec un serveur. Nous mettrons à jour cet article lorsque le secrétariat d'État au Numérique aura répondu à nos questions sur le sujet.