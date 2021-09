Coronavirus : 68% des Français favorables à la prolongation du passe sanitaire

Alors que la situation épidémique s'améliore, un projet de loi pour proroger le passe sanitaire au-delà du 15 novembre sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres. L'usage du passe sanitaire pourrait ainsi être prolongé au moins localement, en fonction de la situation sanitaire.

Selon un sondage BVA - Orange pour RTL, plus de deux tiers des Français (68%) sont favorables à cette prolongation. 32% se disent même très favorables alors que du côté des réfractaires, 14% des sondés se disent "plutôt opposés" et 17% "très opposés" à cette prolongation. Les plus favorables sont les personnes les plus âgées : 71% pour les 50-64 ans, 80% chez les 65 ans et plus.

Les plus jeunes sont également favorables à la prolongation du passe sanitaire, mais dans une moindre mesure : 61% chez les 18-24 ans et 58% chez les 25-34 ans, selon ce sondage BVA - Orange pour RTL réalisé auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatives de la population française, interrogées par Internet les 22 et 23 septembre 2021.

Plus de deux tiers des Français sont favorables à la prolongation du passe sanitaire Crédit : RTL