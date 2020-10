Orionides : comment observer la pluie d'étoiles filantes cette nuit

publié le 20/10/2020 à 15:30

Après les Delta Aquarides Sud et les Perséides cet été, une nouvelle pluie d'étoiles vient animer le ciel dans la nuit de ce mardi 20 octobre au mercredi 21. Il s'agit des Orionides, un événement annuel qui tient son nom de la proximité de son radiant avec Bételgeuse, la deuxième étoile la plus brillante d'Orion.

Bien que moins impressionnantes que les deux autres pluies de météores précédemment citées, les Orionides ont de quoi ravir les passionnés d'astronomie. À son pic d'activité, entre ce mardi et mercredi, il sera possible d'apercevoir entre 15 et 30 étoiles filantes par heure, qui sont en fait des débris de la comète Halley.

Afin d'observer au mieux le spectacle, il faudra veiller ou se lever très tôt, selon Trust My Science. En effet, les météores sont visibles à partir d'1h du matin et ce jusqu'à l'aube, aux alentours de 6h. En revanche, il est presque impossible de les voir dans une zone urbaine. Il est nécessaire de se trouver à la campagne pour profiter des Orionides.

Une fois éloigné de toute pollution lumineuse, ne reste plus qu'à trouver la constellation d'Orion dans le ciel. Pour ce faire, il faut d'abord trouver trois étoiles alignées et très proches : il s'agit de la ceinture d'Orion. Cherchez ensuite Bételgeuse, une étoile brillante à la teinte orangée. Enfin, regardez attentivement légèrement en-dessous de cette étoile, vous y verrez passer les météores.

La constellation d'Orion expliquée Crédit : Wikimedia Commons / Nielander