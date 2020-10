Espace : risque de collision entre un satellite soviétique et une fusée chinoise

publié le 15/10/2020 à 21:42

Un satellite soviétique mort et un morceau de fusée chinoise vont-ils entrer en collision dans la nuit de jeudi 15 à vendredi 16 octobre en orbite basse ? Selon la société LeoLabs, il y a 1 chance sur 10 pour que cela survienne, avec des conséquences fâcheuses. Elle établit ses calculs grâce à un radar qui suit les satellites et les débris en orbite.

Si la probabilité peut paraître réduite, elle est bien trop importante dans ce contexte. Parfois, des objets en orbite sont déplacés afin d'éviter des collisions. Mais dans ce cas présent, le débris de fusée et le satellite sont dits "morts", on ne peut pas intervenir sur leur trajectoire, indique Business Insider.

Nos confrères expliquent en outre que la collision n'est pas un risque pour des vies humaines, car le choc se produirait au-dessus de la mer de Weddell, en Antarctique, à 911 km de la surface terrestre. Mais les conséquences seraient problématiques dans l'espace. En effet, la masse des deux objets approchant les 3 tonnes, les débris seraient très nombreux.

Les lancements de nouveaux satellites perturbés

"Si cela se transforme en collision, ce sont probablement des milliers, voire des dizaines de milliers de nouveaux débris qui vont causer un problème pour tout satellite qui va se mettre en orbite basse supérieure, ou même au-delà", détaille à Business Insider US Dan Ceperley, le PDG de LeoLabs. Et les incidences sont réelles car le problème des débris et des objets "morts" est pris au sérieux par les spécialistes.

À terme, cela pourrait perturber durablement la capacité d'effectuer des lancements de nouveaux satellites. Une chaîne de collision provoquerait une ceinture de débris alors infranchissable, et qui mettrait des siècles à suffisamment se dissiper pour permettre un retour sécurisé dans l'espace. Un scénario théorisé en 1978 par Donald Kessler, alors membre de la Nasa.

Néanmoins, selon les calculs de l'Aerospace Corporation, la chance qu'il y ait collision est de 1 sur 250 000 millions. "Je pense que d'ici la fin de la journée ou demain matin, nos chiffres et les leurs seront beaucoup plus proches", a ainsi expliqué mercredi Roger Thompson, spécialiste chez Aerospace Corporation. En effet, les probabilités d'impact évolueront à mesure que les objets se rapprocheront l'un de l'autre.