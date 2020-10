La Lune a-t-elle permis à la Terre de survivre ?

publié le 17/10/2020 à 06:30

Le mystère autour de la création de la Lune et son lien direct avec notre Terre est encore au cœur de nombreuses recherches. Un collectif de scientifiques, de la NASA, de l'Université du Maryland ou encore du Département des sciences astrophysiques de Princeton, se sont rendus compte que la Lune aurait pu jouer le rôle de bouclier de la Terre, il y a plusieurs milliards d'années.

Cette étude publiée dans Science Advances ce mercredi 14 octobre et relayée par Numerama, se base sur des échantillons lunaires d'Apollo. Ces échantillons tendent à penser que la Lune possède son propre champ magnétique. Les scientifiques ont alors pu simuler les champs magnétiques de la Lune et de la Terre dans les conditions d'il y a 4 milliards d'années.

En étudiant plusieurs positions orbitales, ils ont observé des connections entre le champ magnétique de notre planète et celui de la Lune. Des connexions qui les poussent à penser qu'à certains moments, la Lune a pu protéger la Terre contre les vents solaires, à savoir des rayons cosmiques et des particules émises par le Soleil. Ces tempêtes solaires détruisent l’atmosphère d’une planète au fil du temps, et seul un fort champ magnétique pourrait assurer une protection maximale, explique cette étude.

"Une barrière protectrice"

"La Lune semble avoir été une barrière protectrice substantielle contre le vent solaire pour la Terre, ce qui était essentiel à la capacité de la Terre à maintenir son atmosphère pendant cette période", explique dans un communiqué de la NASA , le physicien James L. Green, co-auteur de l'étude. La NASA précise que cette protection a pu aider notre planète à développer finalement des conditions de vie et d'habitabilité. Le mystère de la relation qu'il a pu exister entre la Lune et la Terre reste encore grand. De nouveaux échantillons de la surface lunaire fourniront surement plus d'indices à l'avenir.