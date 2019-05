OnePlus 7 Pro : nous avons testé le smartphone le plus futuriste de OnePlus

publié le 14/05/2019 à 18:00

OnePlus monte en gamme. Après plusieurs séries de smartphones au rapport qualité-prix quasiment sans équivalent, le constructeur chinois ambitionne désormais de rivaliser avec les stars du secteur. La marque a présenté pour la première fois de son histoire trois nouveaux modèles ce mardi 14 mai à l'occasion d'une conférence de presse tenue simultanément à Londres, New York et Bangalore. Parmi eux, un un appareil particulièrement spectaculaire, avec un écran annoncé comme révolutionnaire et une caméra à selfie rétractable.



Le modèle le plus classique de la nouvelle gamme est le OnePlus 7. Vendu à partir de 559 euros, il reprend les grandes lignes de son prédécesseur et propose un grand écran Oled de 6,41 pouces avec une encoche en forme de goutte d'eau. OnePlus améliore la partie photo où l'on retrouve désormais un capteur 48 Mpx conçu par Sony associé à un capteur 5 Mpx. La partie audio est désormais assurée par des haut-parleurs stéréo et la capacité de la batterie passe de 3300 mAh à 3700 mAh.

Un écran très innovant avec caméra pop-up

Le nouveau fer de lance de la marque se nomme le OnePlus 7 Pro. Alors qu'il concentrait ses efforts sur le développement d'un seul modèle jusqu'ici, le fabricant propose cette année une version plus évoluée de son téléphone avec des équipements premium et quelques innovations spectaculaires. Le OnePlus 7 Pro profite d'abord d'un écran Super AMOLED totalement borderless de 6,67 pouces avec une définition Quad HD+ et un ratio corps-écran particulièrement avantageux.

OnePlus a remplacé l'encoche par un système de caméra rétractable motorisé pour le moins discret : le capteur frontal ne coulisse qu'au déclenchement de la fonction selfie ou pour déverrouiller l'appareil avec le reconnaissance faciale. Le dispositif est censé pouvoir fonctionner plusieurs années, promet OnePlus. Nous ne l'avons pas pris en défaut durant nos trois jours d'utilisation du smartphone. La caméra sort une une seconde à peine. Mais nous n'avons pas poussé le vice jusqu'à vérifier sa résistance aux chutes.

> La caméra à selfie du OnePlus 7 Pro est logée dans un tiroir coulissant Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL | Date : 14/05/2019

Le OnePlus propose une expérience particulièrement fluide en jeu avec son écran rafraîchi à 90 Hz Crédit : RTL

Les quatre capteurs photo du OnePlus 7 Pro Crédit : RTL

L'autre grande nouveauté de l'écran réside dans la réactivité de l'affichage. Le OnePlus 7 Pro utilise une technologie qui accélère le taux de rafraîchissement de la dalle jusqu'à 90 Hz, ce qui lui permet d'afficher des animations plus fluides que les autres smartphones qui utilisent la norme habituelle de 60 Hz. OnePlus entre ici dans un cercle très fermé : seuls le Razer Phone (120 Hz) et le ROG Phone (90 Hz) proposent ce type de technologie au grand public. Le gain de réactivité est particulièrement flagrant avec les jeux mobile optimisés pour cette fréquence. Il se fait aussi sentir au quotidien. L'expérience est plus fluide en navigation Web et en visionnage de vidéos.

Un triple module photo à l'arrière

Le OnePlus 7 Pro gagne un troisième objectif photo à l'arrière où l'on retrouve désormais un capteur principal Sony 48 Mpx, un zoom 8 Mpx capable de zoomer trois fois dans l'image sans perdre en qualité et un ultra grand-angle de 117 degrés 6 Mpx. Ce triple module offre plus de polyvalence à l'appareil. Le grand-angle se prête par exemple très bien aux photos de groupe, de monuments et de paysage. Le mode portrait gagne en qualité avec un détourage plus précis des contours des visages. OnePlus propose aussi un mode nuit dans la lignée des meilleurs photophones du marché.

Comme le Galaxy S10 et le Huawei P30 Pro, le OnePlus 7 Pro profite d'un capteur ultra grand-angle Crédit : RTL

Le mode portrait du OnePlus 7 Pro donne aussi de bons résultats en photo macro Crédit : RTL

Le zoom optique X3 du OnePlus 7 Pro propose un peu plus de bruit que chez Huawei Crédit : RTL

À partir de 709 euros

Le OnePlus 7 Pro propose une expérience résolument premium articulée autour de la dernière version de l'interface Oxygen OS dont la sobriété est toujours le maître-mot. Le capteur d'empreintes logé directement sous l'écran est suffisamment réactif et les retours haptiques sous la dalle renforcent l'immersion. L'autonomie est au rendez-vous avec une batterie d'une capacité de 4000 mAh et une charge rapide permettant de gagner 50% en une vingtaine de minutes. En revanche, toujours pas d'indice de protection à l'eau au menu. OnePlus refuse de payer la certification qui ferait gonfler le prix du smartphone de plusieurs dizaines d'euros mais assure qu'il résiste à une immersion accidentelle.



Cette montée en gamme s'accompagne d'un nouveau record tarifaire. OnePlus dépasse pour la première fois la barre des 700 euros : le OnePlus 7 Pro est proposé à 709 euros avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage et à 759 euros avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Un seuil auquel les fans de la marque ne sont pas habitués mais "toujours le juste prix", promet OnePlus qui souligne l'écart qui sépare toujours son dernier modèle des smartphones les plus récents d'Apple, Samsung et Huawei. La nouvelle gamme sera disponible à partir du 21 mai.