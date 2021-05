publié le 06/05/2021 à 11:05

Il est bientôt l'heure de choisir. Les utilisateurs de WhatsApp ont jusqu'au 15 mai pour valider les nouvelles conditions d'utilisation de la plateforme, sans quoi ils ne pourront plus utiliser la messagerie comme ils le font aujourd'hui après cette échéance.

L'entreprise américaine a commencé à notifier les usagers du service ces derniers jours sur leur smartphone. "Les conditions d'utilisation entreront en vigueur le 15 mai 2021. Veuillez accepter ces conditions d'utilisation pour continuer à utiliser WhatsApp après cette date", indique un message qui s'affiche à l'ouverture de l'application.

Cette nouvelle politique devait initialement entrer en vigueur le 8 février dernier mais Facebook l'avait reportée de plusieurs mois en raison des troubles suscités par l'annonce de ces changements chez les utilisateurs de WhatsApp. Une partie d'entre eux avait notamment décidé de migrer vers des applications plus respectueuses de la vie privée comme Signal en réaction.

Que changent ces nouvelles conditions ?

Même si Facebook s'en défend, la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp implique un partage de données plus important avec la maison-mère de l'application, Facebook.

"Avec cette mise à jour, nous vous fournissons plus d'informations dans nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité, y compris sur la façon dont vous pouvez discuter avec les entreprises si vous le souhaitez", explique l'entreprise dans sa notification aux utilisateurs, dans un message volontairement flou.

WhatsApp a commencé à prévenir ses utilisateurs français qu'ils n'ont plus que quelques jours pour valider sa nouvelle politique pour continuer à disposer de toutes les fonctions de la messagerie.https://t.co/Oh9sXztyhS pic.twitter.com/5JXU1jjiV6 — Benjamin Hue (@benjaminhue) May 6, 2021

En réalité, Facebook souhaite monétiser le service acquis en 2014 en offrant davantage de possibilités aux entreprises d'entrer en relation avec les utilisateurs. L'idée est de faire de la messagerie un outil de communication central pour gérer les relations entre les marques et les consommateurs, à la manière d'un service après-vente, un usage déjà expérimenté à grande échelle en Inde.

Jusqu'à présent, WhatsApp laissait la possibilité à ses 2 milliards d'utilisateurs de décider de transmettre ou non les données collectées par l'application à Facebook et ses différentes entités. La plateforme rend désormais ce partage obligatoire pour permettre aux entreprises utilisant des comptes WhatsApp Business de dialoguer plus facilement avec leurs clients.

Quelles sont les données concernées ?

Les données concernées par ces traitements sont des informations de profil, comme le nom, prénom, et le numéro de téléphone, l'adresse IP et les données relatives aux transactions réalisées via la messagerie. Mais pas les conversations, qui restent chiffrées de bout en bout, ni l'historique des appels ou leur localisation, comme le rappelle justement Facebook : "La mise à jour n'a pas d'impact sur la confidentialité des messages".



Ces nouvelles règles ne permettent pas non plus à Facebook d'utiliser les données issues de WhatsApp pour proposer de la publicité ciblée car la réglementation l'interdit en Europe. Mais à l'avenir, un utilisateur pourrait tout à fait trouver une publicité pour un produit sur Facebook, l'acheter sur Instagram puis contacter ensuite le service après-vente sur WhatsApp sans quitter l'écosystème de Facebook.

Et si je refuse ces conditions ?

Si vous souhaitez continuer d'utiliser l'application comme aujourd'hui après le 15 mai, il n'y aura pas d'autre choix que d'accepter la nouvelle politique de WhatsApp. En cas de refus, WhatsApp ne supprimera pas immédiatement votre compte. Mais celui-ci fonctionnera selon un mode restreint, les principales fonctionnalités ne seront plus accessibles.



"Vous n’aurez qu’un accès limité aux fonctionnalités de WhatsApp jusqu’à ce que vous les acceptiez. Pendant une courte période, vous pourrez recevoir des appels et des notifications, mais vous ne pourrez pas lire ou envoyer de messages depuis l’application", indique l'entreprise. Il sera toujours possible de retrouver l'intégralité des outils de WhatsApp en validant les nouvelles conditions a posteriori. En revanche, les comptes supprimés ne pourront pas être restaurés.