Name Drop, Journal, stickers... Apple prévoit de multiples nouveautés pour les iPhone avec iOS 17

On sait quelles sont les nouvelles fonctions qui attendent votre iPhone. Comme chaque année, Apple a profité de l'ouverture de la conférence des développeurs WWDC pour présenter les innovations logicielles à venir sur son célèbre smartphone avec la mise à jour d'iOS, la 17e du nom, qui sera proposée en téléchargement gratuit cet automne.

Après une précédente itération centrée sur les performances de l'iPhone, Apple s'est concentré sur les outils du quotidien, à commencer par l'application Téléphone, qui laissera la possibilité de personnaliser les contacts apparaissant à l'écran lors d'un appel entrant, avec des filtres de photo, des couleurs et polices originales et des émojis.

Apple a aussi prévu tout un t'as d'améliorations pour son application Messages qui introduira un moteur de recherche par filtre, pour retrouver plus facilement un message ou un document échangé dans une conversation. L'entreprise revoit aussi le fonctionnement des "stickers", avec la possibilité de créer des "live stickers" en détachant le sujet de l'arrière-plan d'une photo et en appliquant des effets. Ces autocollants pourront être utilisés pour réagir à des messages et importés dans d'autres messageries et applications pour iPhone. Une fonction de sécurité doit aussi permettre de prévenir lorsqu'un proche n'est pas rentré à son domicile ou s'il a embarqué à l'aéroport s'il a partagé sa position.

Le résumé des nouveautés à venir sur iOS 17 Crédit : Apple

Avec iOS 17, il sera possible de laisser un message si un contact ne répond pas à un appel vidéo FaceTime. Une option permettra aussi de retranscrire en direct les messages vocaux. L'application fonctionnera désormais sur l'Apple TV pour passer ses appels visio sur l'écran du téléviseur à l'aide du micro et de la caméra de l'iPhone.

Un AirDrop des contacts et un journal intime embarqué

Apple a annoncé du nouveau pour son célèbre outil AirDrop qui permet de partager facilement des fichiers sans-fil avec ses contacts. L'option Name Drop permettra d'enregistrer directement un numéro de téléphone ou une fiche de contact dans son téléphone sans avoir à le taper manuellement.

Une toute nouvelle application va voir le jour sur l'iPhone cet automne : Journal "invite les utilisateurs d'iPhone à la réflexion" à travers la tenue d'une sorte de journal intime basé sur leur activité récente. L'iPhone fera des suggestions parmi les photos, les personnes fréquentées, les lieux visités ou les entraînements réalisés, par exemple. Apple promet un traitement sécurisé et respectueux de la vie privée des données seulement sur l'appareil.

Bataille de l'intelligence artificielle oblige, Apple a régulièrement souligné les progrès de ses produits en la matière. Avec iOS 17, les utilisateurs pourront ainsi profiter d'un correcteur orthographique amélioré ou d'une retranscription automatique en texte des messages audio et des appels audio entrants. A noter qu'il ne faudra plus prononcer "Dis Siri" pour solliciter l'assistant virtuel de l'iPhone mais simplement énoncer "Siri".

Enfin, Apple a officialisé le mode horizontal "Stand By" à venir sur l'iPhone qui pourra être utilisé en position inclinée sur un support dédié pour afficher diverses informations (horloge, météo, notifications, calendrier, maison connectée) à la manière d'un écran connecté.

C'était attendu, mais Apple n'a pas eu un mot pour un changement plus fondamental qui pourrait intervenir d'ici cet automne pour ses utilisateurs européens : l'ouverture possible de son système d'exploitation mobile à la concurrence conformément aux nouveaux règlements numériques en vigueur sur le continent qui pourrait contraindre la marque à faire cohabiter l'App Store avec des magasins d'applications alternatifs.

