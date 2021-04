publié le 14/04/2021 à 15:37

Apple promet un printemps chargé à ses fans. La firme de Cupertino a annoncé mardi que sa prochaine keynote se tiendra le mardi 20 avril à partir de 19 heures (heure française). Diffusé en streaming en raison de la pandémie, l’événement pourrait accoucher de multiples annonces.

"Spring loaded" écrit Apple sur le carton d’invitation adressé aux médias. Cette formule, que l’on peut traduire par « un printemps chargé », désigne aussi un mécanisme à ressort, suggérant que la marque à la pomme est prête à sauter sur le printemps.

Qu’il s’agisse de nouveaux produits qui n’ont pas été évoqués lors des précédentes keynotes ou du rafraichissement de gammes d’objets existantes, plusieurs nouveautés reviennent avec insistance.

Des iPad Pro 5G à écran Mini-LED

D’après les dernières informations de la presse spécialisée, l’événement devrait faire la part belle à l'iPad Pro. Deux nouveaux modèles 5G équipés pour la première fois d'un écran Mini-LED sont dans les tuyaux.

Cette technologie promet des noirs et des contrastes plus convaincants et une meilleure luminosité qu'une dalle LCD tout en maintenant une bonne efficacité énergétique. Ces iPad devraient aussi adopter le processeur des derniers iPhone, la puce A14, et gagner en puissance et en autonomie.

Les balises AirTags pour retrouver des objets perdus

Évoqués avant chacune des trois keynotes de l’automne passé, les Airtags pourraient aussi être de la partie. Ces balises Bluetooth à fixer à des objets doivent permettre aux clients d’Apple de retrouver la trace d'un produit perdu grâce à sa connexion Bluetooth mais aussi grâce aux données des produits Apple en circulation équipés de la puce U1 qui peuvent scanner leur environnement à la recherche d’appareils et fournir des informations chiffrées.

Un nouveau style pour les AirPods

Apple pourrait aussi profiter de l’événement pour lancer la troisième génération des AirPods. Lancés fin 2016, les écouteurs iconiques du groupe ont seulement bénéficié d’une mise à jour matérielle au printemps 2019 avant d’être déclinés dans une version Pro plus chère dotée d’une technologie de réduction active du bruit. Les nouveaux AirPods devraient inaugurer un design plus compact avec une tige raccourcie et proposer une meilleure isolation passive et une autonomie renforcée.

Apple TV, HomePod, Mac...

Le géant américain est aussi attendu avec une nouvelle version de sa box multimédia Apple TV, davantage taillée pour le jeu vidéo avec la prise en charge de l'affichage 120 Hz. Un produit combiné au carrefour de l'Apple TV, de l'enceinte connectée HomePod et de l'iPad est aussi évoqué pour donner une nouvelle impulsion à la stratégie du groupe dans la maison connectée.



De nouveaux Mac équipés de la nouvelle puce Apple M1, qui offre une meilleure autonomie et une expérience beaucoup plus rapide que sur les ordinateurs équipés d’une puce Intel, pourraient aussi être annoncés.

Une évolution majeure pour l'iPhone

Enfin, Apple devrait évoquer lors de la conférence la dernière mise à jour du système d’exploitation iOS 14.5 qui contient une évolution majeure pour l'iPhone à travers une fonction anti-suivi publicitaire qui va obliger les développeurs d’application à demander l’autorisation aux utilisateurs pour suivre leur activité en ligne. Une mesure vivement dénoncée par Google et Facebook qui promet d’avoir de lourdes conséquences sur l’écosystème de la publicité en ligne.