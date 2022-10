Mondial de l'automobile : que nous réserve Renault ?

Les passionnés d'automobile attendent cet événement depuis quatre ans. Ce dimanche 16 octobre, tout est quasiment prêt pour l'inauguration du Mondial de l'Automobile de Paris lundi. Malgré les soucis de carburant pour faire venir les voitures, entre 300.000 et 500.000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche prochain à la Porte de Versailles.

On attend beaucoup de monde, mais aussi beaucoup de nouveautés. Toutefois, depuis maintenant quelques années, les constructeurs hésitent à débourser des millions sur des salons et beaucoup zappent. Parmi les absents : Toyota, BMW, Hyundai, ou encore le groupe Volkswagen. En revanche, les marques françaises qui jouent à domicile seront bien présentes, à l'exception toutefois de Citroën.

Côté français, Renault va jouer les vedettes en ressortant une nouvelle version de la 4L, une version électrique ! Il fallait oser parce que la 4L est une icône française avec ses plus de 30 ans de carrière et plus de 8 millions d'exemplaires vendus. Comme pour la 2CV, on a tous un affect.

Renault garde la surprise

Renault veut garder le plus grand mystère autour du design de cette nouvelle voiture. La 4L électrique devrait garder l'esprit et le style de l'originale, mais à la façon d'un petit SUV. Renault avait déjà présenté un véhicule électrique, la R5.

Un autre concept sera présent sur le stand Renault, une version revisitée de la Renault 4. Ce tout-terrain préfigure de loin un futur modèle électrique, un SUV citadin. Cette future Renault 4 serait ainsi développée et produite aux côtés de la future R5, dans l’usine française de Maubeuge.

Le Mondial de l’Auto 2022 ouvre ses portes du 17 au 23 octobre au parc des expositions de la Porte de Versailles, avec un nouveau format et nettement moins de constructeurs que du temps de sa splendeur. Mais les constructeurs présents seront au rendez-vous avec des nouveautés majeures et des concept-cars sympathiques.

