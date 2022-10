Depuis plusieurs jours, les blocages dans les raffineries et les dépôts de carburant ont mené le pays à une importante pénurie de carburant sur une grande partie de l'Hexagone. Mis à part les particuliers qui se retrouvent en difficulté, cette situation a aussi un impact sur les entreprises pour qui l'utilisation de la voiture est une obligation. Les auto-écoles sont notamment particulièrement touchées par ces complications.

"On a plusieurs solutions, soit on pénalise nos élèves et on fait la queue pendant deux heures, soit il y a la solution que l'on a adoptée, c'est de mettre du carburant la nuit", a ainsi confié à RTL, Marie-Françoise Lebert, qui gère, avec son époux, une auto-école située à Lens. "Mon mari s'est levé à 4 heures du matin et a fait la queue toute la nuit avec les quatre véhicules. Vous imaginez, vous payez une leçon de conduite et vous vous retrouvez à la station service pendant votre heure de conduite ?"

Pour elle, cette situation est très compliquée, mais ce couple n'a pas le choix, "Il faut qu'on travaille. On a demandé à être reconnu comme véhicule de nécessité et on espère qu'on va être entendu". Néanmoins, Marie-Françoise a confié que "si cela continue, c'est certain qu'on sera obligé de fermer nos établissements".

