Renault a annoncé le grand retour de la 4L. Après la R5, la marque au losange a décidé de sortir une version électrique de son modèle iconique : la 4ever. En effet, la 4L est le modèle le plus vendu de l'histoire de Renault avec plus de 8 millions d'exemplaires entre 1961 et 1992.

Cette nouvelle voiture électrique aura la même bouille que l'original, mais la marque au losange va surfer sur la tendance des SUV en lui donnant un petit côté baroudeur. La Renault 4ever devrait être dévoilée à la rentrée au salon de Munich, en Allemagne. Produite dans le Nord de la France, elle sera lancée en 2024, soit un an après la R5 turbo.

Ces deux voitures pourraient être vendues moins de 20.000 euros, ce qui en ferait quasiment les moins chères sur le marché des électriques. Cela s'inscrit dans la stratégie de Renault : 90% des modèles vendus en 2030 devront être électriques.