Mission Artémis vers la Lune : la méga-fusée de la Nasa a décollé

La troisième tentative sera-t-elle la bonne ? Deux mois et demi après ses premiers lancements avortés, la méga fusée SLF de la Nasa a enfin décollé vers la Lune ce mercredi 16 novembre. Cette fois, tous les voyants étaient au vert pour la mission Artémis 1. La météo n'est pas venue perturber le grand programme américain de retour sur la Lune.

Le baptême de la fusée SLS est programmé ce mercredi 16 novembre à partir de 7h04 (heure française). Le remplissage des réservoirs et les dernières étapes préalables au lancement sont à suivre en direct sur le site Web et sur la chaîne YouTube de la Nasa à partir de 4h30 du matin.

Initialement prévu le 29 août, le lancement de la mission a été reporté à plusieurs reprises. Des fuites d’hydrogène avaient causé l’annulation des premières tentatives de décollage et deux ouragans ont ensuite menacé la fusée qui a dû être mises à l’abri fin septembre, repoussant le lancement de plusieurs semaines.

42 jours de voyage

Malgré l’horaire tardif du lancement mercredi, près de 100.000 personnes sont attendues en Floride pour assister à l’événement. 50 ans après la dernière mission lunaire du programme Apollo, la mission Artémis signe le grand retour de la Nasa vers la Lune. La première étape de cet ambitieux programme consiste en un vol test automatique de six semaines sans équipage à bord. L’objectif est d’expérimenter à la fois la nouvelle fusée géante SLS ainsi que la capsule Orion située à son sommet où sera installé le futur équipage. La capsule doit effectuer une fois et demi le tour de la Lune avant de revenir sur Terre en 42 jours.

Après la fusée Saturn V des missions Apollo, puis les navettes spatiales, SLS doit faire entrer la Nasa dans une nouvelle ère d'exploration humaine. En 2024, Artémis 2 emmènera des astronautes jusqu'à la Lune, toujours sans y atterrir. Un honneur réservé à l'équipage d'Artémis 3, en 2025 au plus tôt. La Nasa envisage ensuite une mission par an, notamment pour construire une station spatiale en orbite autour de la Lune, nommée Gateaway, et une base sur son pôle sud, afin d'y tester de nouveaux équipements et d'y établir une présence humaine durable. Un préalable à un futur vol habité vers Mars espéré à la fin des années 2030.

